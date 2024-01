David et Ina Steiner ont vécu un véritable cauchemar. Après plusieurs années de procédure, ce couple de blogueurs américains, originaire du Massachusetts, vient de faire condamner la plateforme de revente en ligne eBay à lui verser une somme de trois millions de dollars pour des faits de harcèlement.

Tout commence en 2019 lorsque le couple fait état, sur son site EcommerceBytes, de certaines critiques vis-à-vis de la plateforme, invitant ses abonnés à se méfier de certaines pratiques de l’entreprise. Face à ces reproches, plusieurs employés d’eBay se lancent alors dans une vaste campagne d’intimidation et de harcèlement envers le couple de blogueurs.

Araignées vivantes, couronne funéraire, soirées sexuelles…

Au fil des mois, David et Ina Steiner vont ainsi recevoir, directement à leur domicile, des araignées et des cafards vivants, mais aussi des fœtus de cochon. Le couple reçoit également dans sa boîte aux lettres un livre portant sur la perte d’un conjoint, et déposée sur le perron de leur maison, une couronne funéraire.

En plus de ces colis reçus à leur domicile, certains employés d’eBay ont créé de fausses annonces pour organiser des soirées sexuelles chez le couple, via le site Craigslist. Un dispositif de repérage GPS a également été installé sur la voiture du couple. Ce à quoi il faut ajouter une campagne de cyberharcèlement organisée sur les réseaux sociaux. Ina Steiner a ainsi reçu d’étranges messages sur X (Twitter), mais également des dizaines de lettres provenant de groupes de soutiens aux patients atteints du syndrome du côlon irritable.

Plusieurs condamnations à des peines de prison

eBay a finalement été inculpé de plusieurs chefs d’accusation, de harcèlement criminel via des services de communications électroniques, de subornation de témoin et d’entrave à la justice. Plusieurs employés du groupe ont été condamnés à de la prison ferme ou avec sursis. Et en plus de l’obligation de verser une amende de 3 millions de dollars au couple, la plateforme est tenue de faire appel aux services d’un contrôleur indépendant qui vérifiera la conformité de l’entreprise sur ces sujets pendant une période de trois ans, indique le New York Post.

Selon les autorités, eBay s’est livré « à une conduite criminelle absolument horrible » tout comme ses employés, qui ont été jusqu’à installer un dispositif de pistage du véhicule du couple. Dans un communiqué de presse, le géant américain admet une conduite « mauvaise et répréhensible », insistant néanmoins sur sa volonté de collaborer avec les autorités une fois l’affaire mise au jour en 2019.