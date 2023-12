Le téléphone sonne sans discontinuer dans les bureaux parisiens du 30 18, numéro du dispositif national d’écoute pour les victimes de violences en ligne. « On croule. On pourrait employer quinze personnes à temps plein et en flux tendu », confie une répondante, Taïssi Dini, juriste de formation. Avec une moyenne de 150 appels par jour, les équipes de l’association E-Enfance peinent à faire face. Sur tous ces appels une dominante : « Au moins 30 % concernent des cas de sextorsion ou de revenge porn », explique Taïssi Dini.

Les mêmes récits reviennent jour après jour, révélant des méthodes bien rodées et largement répandues. La « sextorsion » vise plutôt les garçons. Un escroc en ligne se fait passer pour une fille de l’âge d’une victime qu’elle contacte sur les réseaux sociaux ou un chat. La conversation avançant, la victime finit par envoyer des photos d’elle nue par exemple. L’escroc menace de les rendre publiques auprès de ses proches si la victime ne coopère pas, le plus souvent en donnant de fortes sommes d’argent pour des jeunes personnes.

Les filles davantage exposées en général

C’est un des stratagèmes favoris de ces escrocs de petites sociétés criminelles ciblant majoritairement les jeunes gens. Les filles, « davantage exposées aux violences numériques en général », selon le directeur des opérations de l’association Samuel Comblez, sont quant à elles le plus souvent victimes de « revenge porn ». Soit une pratique délictuelle qui consiste à diffuser, ou menacer de diffuser, des photos dénudées ou vidéos compromettantes de la victime sur les réseaux sociaux.

Contrairement aux garçons, les filles sont le plus souvent victimes de proches, d’ex-petits amis par exemple qui tentent de les garder sous emprise, plutôt que d’extorqueurs professionnels. Les interlocutrices donnent des conseils pour se protéger, échapper à la domination des escrocs et, si possible, agir en justice. Mais les dépôts de plainte sont rarissimes : seules 6 % des victimes d’atteintes en ligne signalent les faits aux autorités, selon le rapport d’enquêtes « Vécu et ressenti en matière de sécurité 2022 » du ministère de l’Intérieur.

« Un fléau » pour Romain Chibout, coordinateur des équipes d’écoute : « Les lois existent mais la machine juridique a minimum dix ans de retard et n’est pas fonctionnelle ». En septembre, l’un des rares procès en la matière a vu condamner deux escrocs à des peines d’emprisonnement ferme sous bracelet électronique pour des actes de « sextorsion », un cas pour des dizaines de milliers par an. Et Romain Chibout d’avertir : « Cela continuera faute de sanctions, mais on a beaucoup de mal à se faire entendre. De nombreux commissariats refusent tout simplement d’enregistrer tout ce qui a trait au cyber, et les procureurs ne veulent, la plupart du temps, pas se saisir de toute affaire dont le préjudice est inférieur à 500 euros ».