Vous êtes nostalgique d’un réseau social disparu ? Racontez-nous

Fin août, les célèbres Skyblog ont disparu des écrans laissant derrière eux de nombreux nostalgiques. Avant lui, de nombreux réseaux sociaux ont été enterrés après leurs heures de gloire. MySpace, Vine, Periscope, MSN et on en passe. De nombreux n’ont pas survécu face à la concurrence ou devant l’oubli de ses utilisateurs.

A leur disparition, les internautes se rendent parfois compte de leur perte. « Moi, MySpace ça me manque », nous avoue un collègue. « MSN, je suis nostalgique car c’est mon premier vrai réseau social ». En écrivant ses lignes, on se rend que s’il fallait en garder un peu has been aujourd’hui, ce serait sûrement Facebook pour la praticité de la plateforme tant pour les liens gardés avec nos amis ou pour l’organisation des évènements. Mais depuis, la gen Z nous regarde avec dédain. « Comment ça t’organise encore des anniversaires sur Facebook ? Tu ne veux pas utiliser Instagram ? ». Voilà on est nostalgique de l’année 2008 et peut-être que chaque ère a ses propres regrets sur le numérique.

Et vous ? Un réseau social vous manque ? Peut-être plusieurs ? Lesquels ? Quelles habitudes sur ces réseaux sociaux vous rendent le plus nostalgique ? Quelle fonctionnalité vous manque le plus ? Aimeriez-vous la retrouver sur une autre plateforme ? Avez-vous vécu des histoires extraordinaires sur ces réseaux sociaux ? Des rencontres ? Des projets peu ordinaires réalisés sur un ancien réseau social ? Au contraire, trouvez-vous ça normal que des réseaux sociaux disparaissent ?