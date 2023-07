Si vous étiez adolescents dans la décennie 2000-2010, il y a fort à parier que votre activité principale post-lycée consistait à tenir minutieusement à jour votre blog. Pas n’importe lequel. Votre Skyblog. Une pratique devenue désuète depuis l’avènement des mastodontes des réseaux sociaux.

Et c’est ainsi que le 16 juin dernier, la radio Skyrock, hébergeur et créateur de la plateforme, a annoncé la fermeture de Skyblog. « Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plate-forme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l’accès public. », peut-on lire dans le communiqué.

Anonymisés, ils prennent la route des archives nationales à la BNF. À cette occasion, on a voulu en savoir plus sur la plateforme. Pourquoi les Skyblogs ont-ils autant marqué une génération ? Qu’est-ce qu’ils révèlent de ce début des années 2000 ? Que disent-ils de notre manière de communiquer et de se mettre en scène avant l’arrivée d’Instagram ? Dans ce nouvel épisode, on pose toutes nos questions à Oriane Deseilligny, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication.

« Mettre à distance l’expérience »

Pour la chercheuse, la force des Skyblogs a été d’apporter aux utilisateurs, peu familiarisés avec les outils numériques, une architecture clefs en main. Facile d’utilisation, il ne manquait plus qu’au bouche à oreille et à l’effet d’entraînement de faire leur travail pour que la plateforme devienne incontournable chez les jeunes.

Les Skyblogs deviennent alors rapidement des espaces d’expression privilégiés. On y partage ses goûts musicaux, des quiz, des recommandations cinéma… Tout cela, sur une interface que l’on personnalise grâce à une palette d’outils. Couleur, police, animation des textes : tout le monde détient un Skyblog, mais aucun Skyblog ne se ressemble.

Là où la plateforme s’inscrit dans une tradition plus longue, c’est la démarche de parler de soi. Selon la chercheuse, « on se construit toujours par rapport aux autres et selon leur regard. »

« Un trésor sociologique »

Elle abonde : « Dans la construction de sa propre subjectivité, il y a une constante : mettre à distance l’expérience ». Aussi, elle aligne les Skyblog avec d’autres pratiques d’écriture. Du journal de jeune fille, aux lettres, en passant par les réseaux sociaux d’aujourd’hui, tous repose selon elle sur cette même logique : la mise en scène de sa propre vie.

Mais alors, un blog si intime a-t-il une utilité sociologique ? Pour quels usages serviront ces nouvelles archives ? Sont-elles réellement pertinentes à étudier ? Pour Oriane Deseilligny, plusieurs lectures pourront être faites : sociologiques, linguistiques, anthropologiques. Ces outils révèlent de nombreuses choses de cette époque précédent les réseaux sociaux sur les goûts et les pratiques.

En tant que spécialiste en sciences de la communication, c’est la dimension expressive qui semble l’intéresser le plus. « Ces pages serviront à comprendre comment l’humain se construit à travers un besoin de parler de soi ».