Le résultat ne va pas surprendre les habitués de Twitter tant ils ont pu constater la dégradation de la qualité des échanges. D’après le premier rapport de transparence sur le contrôle des contenus publié ce dimanche par le réseau social X, la France serait la « championne » d’Europe des propos violents et illicites. Réclamé par la réglementation DSA (pour Digital Services Act) de l’Union européenne, ce rapport a permis de comparer le nombre de signalements, de suppressions et de suspensions opérés par la société d’Elon Musk à travers les pays européens.

Sans surprise, c’est la France qui prend la tête de ce premier palmarès. La surveillance mise en place par le biais de 52 modérateurs a conduit à la suppression de 16.288 messages du 28 août au 20 octobre. C’est deux fois plus que l’Allemagne et l’Espagne, pays pourtant le plus actif sur le réseau en nombre d’utilisateurs inscrits. Si l’on rentre dans le détail de ce rapport, on peut constater que près de 4.300 messages de harcèlement ont été mis au jour, auxquels il faut ajouter 6.000 propos violents.

Exigé par la nouvelle réglementation de l’Union européenne, le Digital services act (DSA) est entré en vigueur en août et oblige les grandes plateformes en ligne à retirer tout contenu illicite. Cela ne concerna pas seulement X mais aussi Meta (Facebook, Instagram), TikTok ou encore Google.

Des modérateurs « 24 h/24 »

Dans son rapport, X a détaillé les moyens mis en place pour modérer les contenus, évoquant « une équipe internationale et interfonctionnelle » qui travaille « 24 h/24 avec la capacité de couvrir plusieurs langues ». Le réseau compte 52 modérateurs humains pour la langue française, contre 81 pour l’allemand, 12 pour l’arabe et 2.294 pour l’anglais.

Le réseau social X a été pointé du doigt par la Commission européenne pour son manque de modération dans le cadre du conflit israélo-palestinien.