« L’histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question s’ils ont mis du sel, du poivre… S’ils ont mis du thym ? », ironise une jeune femme sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, faisant référence à l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Initialement postée sur Instagram et republiée sur X (ex-Twitter), la séquence a fait l’objet de nombreux signalements sur Pharos, le site du gouvernement pour signaler des contenus et comportements en ligne illicites.

L’Ambassade d’Israël en France a condamné ce vendredi sur X « avec la plus grande fermeté les immondes propos négationnistes et antisémites » de la jeune femme.

Dans une…



Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a saisi le procureur de la République de Paris, ont annoncé de leur côté Europe 1 et BFMTV. Une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme par le parquet de Paris. L’autrice de la vidéo doit encore être identifiée par le pôle national de lutte contre la haine en ligne.

Lors de l’attaque terroriste du 7 octobre perpétrée par le Hamas au kibboutz de Kfar Aza, dans le sud d’Israël, de nombreux témoignages ont évoqué des bébés décapités et calcinés, sans que ces faits ni le chiffre de 40 bébés largement relayé ne puissent être confirmés.