Mark Zuckerberg hospitalisé après un entraînement de MMA

« Je me suis déchiré le ligament croisé antérieur (ACL) pendant un combat et je viens de sortir d’une opération pour le remplacer », annonce ce vendredi Mark Zuckerberg, le créateur de Meta, dans une publication sur Instagram où on le voit allongé dans un lit d’hôpital, le genou dans une attelle. Le magnat de la tech s’est blessé pendant un entraînement de MMA (arts martiaux mixtes), un sport de combat violent.

« Je m’entraînais pour une compétition de MMA au début de l’année prochaine, mais maintenant c’est un peu retardé. J’ai toujours hâte d’y participer après ma guérison », explique-t-il après avoir remercié l’équipe médicale.

Un combat contre Elon Musk

Mark Zuckerberg est adepte d’arts martiaux et participe à des compétitions de ju-jitsu dont il poste des vidéos. L’été dernier, il avait répondu au défi lancé par Elon Musk, patron de X (ex-Twitter), de l’affronter lors d’un combat de MMA. Après avoir évoqué une date de combat en Italie au mois d’août, la rencontre n’a finalement pas eu lieu.

Les deux géants de la tech s’opposent depuis des années sur leurs conceptions opposées du monde, de la politique à l’intelligence artificielle et leur animosité semble s’être accentuée début juillet avec le lancement de Threads, concurrent direct de X.