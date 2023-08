Depuis des années, les deux géants de la tech, Mark Zuckerberg et Elon Musk, s’affrontent en tant que concurrents et sur le terrain des idées. Leurs visions du monde sont très différentes, que ce soit sur le terrain politique ou sur la bonne manière de communiquer en tant que personnalité publique. Mais après le rachat de Twitter par le patron de Tesla, l’entreprise de Mark Zuckerberg a annoncé vouloir lancer un réseau social similaire, basé sur le texte, Threads.

Cette annonce a semblé faire monter d’un cran l’animosité entre les deux milliardaires. Elon Musk, connu pour ses déclarations fracassantes, a depuis multiplié les messages agressifs et provocateurs à l’encontre de son rival, de la simple pique à la proposition d’un véritable « concours de bite ». 20 Minutes revient pour vous, en cinq phrases, sur cette avalanche de saillies insolites.

« Je suis prêt pour un combat en cage, s’il l’est aussi lol »

Fidèle à ses habitudes, c’est le repreneur controversé de Twitter qui a lancé la première pierre en proposant un combat d’arts martiaux mixtes (MMA) à son rival, fin juin. Elon Musk, manifestement agacé par le lancement de Threads qui concurrence Twitter qu’il avait racheté depuis peu, a écrit sur son réseau social « Je suis prêt pour un combat en cage, s’il l’est aussi lol ». Le fondateur de Facebook a mordu à l’hameçon, répondant sobrement sur Instagram : « Envoie-moi le lieu ».

Le tout sous les yeux ébahis des internautes dont nombre d’entre eux ont trouvé particulièrement amusant de parier sur le gagnant de cet éventuel combat. Le fondateur de SpaceX, à l’origine de l’idée, n’a pas émergé en tant que favori, les spectateurs de la passe d’armes virtuelle mettant en avant le fait que Mark Zuckerberg soit lui-même adepte d’arts martiaux. Le patron de Meta participe d’ailleurs à des compétitions de ju-jitsu. Elon Musk ne s’est pas découragé pour autant et a ensuite suggéré l’octogone de Las Vegas, une arène utilisée pour l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande ligue de MMA au monde.

« Zuck is a cuck »

La passe d’armes virtuelle ne s’est pas arrêtée là. Après l’annonce du combat à venir, la mère du milliardaire d’origine sud-africaine a supplié les internautes de cesser « d’encourager ce match » et proposé à la place aux deux rivaux de s’affronter « seulement avec les mots », dans un combat « humoristique », rapporte The Insider. Les tweets sous forme de piques se sont depuis succédé, sans qu’aucune mention d’une annulation du combat de MMA ne soit toutefois faite.

Début juillet 2023, la marque de fast-food américain Wendys a surfé sur la polémique. « Hey, Zuck, tu devrais aller dans l’espace juste pour le rendre vraiment fou, lol », a écrit la marque sur son compte Twitter officiel (depuis renommé X), ce à quoi le patron de Meta a répondu avec un émoji hilare. La proposition n’a toutefois pas semblé amuser Elon Musk qui a rétorqué « Zuck is a cuck ». Le jeu de mots fait rimer le surnom de Mark Zuckerberg « Zuck » avec le mot « cuck » qui désigne à la fois un cocu et un homme faible, avec l’idée très péjorative qu’il s’agit d’une personne modérée ou progressiste politiquement.

« Je propose littéralement qu’on mesure nos bites dans un concours »

Le lendemain, n’ayant obtenu aucune réponse à son mauvais calembour, Elon Musk a écrit un autre message sur le réseau social, encourageant son rival à faire un véritable « concours de bite ». « Je propose littéralement qu’on mesure nos bites dans un concours », a tweeté le milliardaire avec un émoji de règle graduée. La provocation a agacé de nombreux internautes qui n’ont pas hésité à souligner qu’elle aurait eu plus de sens dans une cour de récréation.

« De loin ton commentaire le plus gênant », a réagi un internaute tandis qu'un autre a ajouté : « Quelqu’un devrait lui prendre son téléphone ». Des remarques qui n’ont pas semblé déranger le fondateur de Tesla qui a persisté et signé en ajoutant une photographie de lui en train de mesurer une gigantesque aubergine.

« L’ensemble des recettes sera reversé à des organisations venant en aide aux anciens combattants »

C’est une déclaration du milliardaire sud-africain. Elon Musk a affirmé que son combat de MMA sera « retransmis en direct sur X » (anciennement Twitter), ce lundi. Son meilleur ennemi a profité de l’occasion pour se moquer de son réseau social.

« Ne devrions-nous pas utiliser une plate-forme plus fiable qui peut réellement collecter des fonds pour des œuvres caritatives ? », s’est-il interrogé sur Threads, qui concurrence désormais feu l’oiseau bleu. Depuis son lancement début juillet, la plateforme lancée par Meta compte 120 millions d’utilisateurs, selon Quiver Quantitative.

« Ils sont extrêmement sérieux »

Les deux milliardaires vont-ils passer le pas de la bataille d’ego par réseau social interposé aux échanges de coups de poing ? D’après le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, Elon Musk et Mark Zuckerberg sont « dead serious » (extrêmement sérieux) quant au fait de s’affronter physiquement. Le patron de Meta a assuré être « prêt dès aujourd’hui ». « J’ai proposé le 26 août quand il m’a défié mais il ne m’a répondu », a-t-il ajouté, provocateur. Dimanche, Elon Musk a justifié ce désir d’affronter son meilleur ennemi dans un ring ainsi : « C’est une forme de guerre civilisée. Les hommes adorent la guerre. »

La guerre est toutefois éprouvante pour le corps. Et il n’est pas certain que celui du milliardaire sud-africain soit suffisamment en forme pour affronter son rival dans un combat de MMA. « La date exacte est toujours incertaine. Je passe une IRM du cou et du haut du dos demain », a expliqué le patron de Tesla ce lundi, ajoutant qu’il aurait peut-être besoin d’une « intervention chirurgicale avant que le combat ne puisse avoir lieu ». Pas sûr, donc, que les provocations et les déclarations fracassantes d’Elon Musk soient finalement suivies d’effet.