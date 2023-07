Elon Musk et Mark Zuckerberg pourraient bientôt s’affronter… dans un « concours de bite » ! C’est en tout cas ce qu’a proposé le boss de Twitter au fondateur de Meta. Déjà le mois dernier, le patron de Tesla avait défié son meilleur ennemi à un combat à main nu dans un octogone à Las Vegas. Mais alors que le créateur de Facebook a déjà assommé son adversaire avec le lancement de Threads, Elon Musk tente un coup qui, à bien des égards, semble un peu désespéré.

« Je propose littéralement qu’on mesure nos bites dans un concours », a tweeté l’entrepreneur, non sans assortir son post d’un émoji règle graduée de circonstance après avoir sous-entendu que Mark Zuckerberg était cocu avec un mauvais calembour.

« De loin ton commentaire le plus gênant »

Une attaque aussi grossière qu’inutile qui n’a pas manqué d’exaspérer des utilisateurs du réseau à l’oiseau bleu. Au point que ceux-ci commencent réellement à se demander ce qu’ils font encore sur la plateforme. « De loin ton commentaire le plus gênant », a écrit un internaute en réaction au Tweet d’Elon Musk, quand un autre a ajouté : « Quelqu’un devrait lui prendre son téléphone ».

Mais pour d’autres, on sent une véritable déception face au comportement puéril du gourou de la tech. « Qu’est-ce qu’il t’arrive ? Tu craques complètement et ça devient très difficile d’être un de tes fans », a déploré un utilisateur, quand un dernier semble avoir déjà fait son deuil : « Je crois que ça pourrait bien être la fin de mon temps sur Twitter. » Voilà qui n’est pas de bon augure pour Twitter, déjà en perte de vitesse depuis l’arrivée d’Elon Musk à sa tête.