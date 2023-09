Du « Blackout challenge » qui consistait à retenir sa respiration le plus longtemps possible au « Benadryl challenge » qui encourageait à consommer à l’excès ce médicament antiallergique, Tiktok s’est déjà illustré plusieurs fois pour des challenges viraux mais mortels. Ces derniers jours, c’est le « One chip challenge » qui est accusé d’avoir provoqué la mort d’un adolescent américain. Mais qu’est-ce que ce challenge ? Pourquoi est-il suspecté d’être à l’origine de ce drame ? 20 Minutes fait le point pour vous.

Que s’est-il passé ?

Vendredi 1er septembre, Harris Wolobah, un adolescent américain de 14 ans, se laisse tenter par le « One chip challenge » dans son lycée, au Massachusetts. Ce défi consiste à manger la chips de la marque Paqui, considérée comme la plus épicée au monde. Sur les réseaux sociaux, les « testeurs d’un jour » sont aussi encouragés à ne rien boire ni manger le plus longtemps possible. Le garçon se sent rapidement mal et est pris en charge par l’infirmière scolaire. Cette dernière contacte la mère de l’adolescent qui se plaint de maux de ventre et ce dernier rentre chez lui.

Harris Wolobah se sent mieux avant de finir par s’écrouler. Rapidement conduit à l’hôpital le plus proche, il est malheureusement déclaré mort dès son arrivée. Le corps de l’élève du lycée Doherty Memorial n’a pas encore été autopsié mais sa famille est persuadée que sa mort a été provoquée par cette chips, fournie par un camarade de classe.

C’est quoi cette chips ?

Chaque année depuis 2016 - et nous l’avions déjà rapporté en octobre 2022 –, la marque américaine Paqui commercialise une chips dans le cadre du « One chips challenge ». L’objectif est de la rendre la plus épicée possible et d’en faire un défi sur les réseaux sociaux. L’édition 2023 allie le California Reaper Peper et le Naga Viper Papper, considérés comme les piments les plus forts au monde.

L’échelle de Scoville, qui évalue la puissance des piments, permet de mieux estimer la force de ces condiments. Le California Reaper Pepper mesure jusqu’à 2,2 millions d’unités de Scoville (SHU) et le Naga Viper Pepper 1.359.000. A titre de comparaison, le piment d’Espelette se situe généralement entre 1.500 et 2.500 SHU.

Sur son site, la marque américaine délivre de nombreux conseils de sécurité. « Ne mangez pas ce produit si vous êtes sensible à la nourriture épicée, allergique au piment […] ou avez le moindre problème de santé », conseille ainsi la marque, ajoutant que son produit est « destiné aux adultes ».

Est-ce la première fois que la dangerosité de ce challenge est pointée du doigt ?

Le tragique décès d’Harris Wolobah est le premier à être soupçonné d’être lié au « One chip challenge ». Toutefois, de nombreux articles ont déjà fait état de personnes malades à cause du produit de Paqui. Le Daily Mail rapporte ainsi qu’en octobre 2022 une école de Louisiane a interdit la consommation de cette chips après que plusieurs élèves se sont essayés au challenge et ont dû être pris en charge médicalement.

En Géorgie, moins d’un mois plus tard, la police a lancé un avertissement après qu’un lycée a dû appeler les secours pour secourir des élèves qui avaient goûté ce produit. Sur l’emballage de cette chips vendue seule, une étiquette d’avertissement encourage à consulter immédiatement les secours en cas de nausées prolongées ou de difficulté respiratoire.