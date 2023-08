La première règle du Twitter club, c’est qu’il n’y a pas de règle. Et depuis quelques jours, un duel qui fait vibrer l’arène du réseau social le fait remarquer une fois de plus : celui entre Logan Paul et Dillon Danis. Le premier concurrent est un célèbre youtubeur américain - controversé par le passé - devenu boxeur. Le second est un ancien ju-jitsu brésilien, désormais combattant de MMA. Les tensions ont débuté le 8 août dernier lorsque les deux célébrités ont annoncé se rejoindre sur le ring pour un combat de boxe anglaise le 14 octobre prochain.

En attendant, l’entraînement au combat aurait pu seulement s’arrêter à la préparation sportive afin d’être au niveau le jour J. Mais c’était sans connaître la technique de Dillon Danis pour décrédibiliser son adversaire : frapper là où ça fait mal, la vie intime et plus particulièrement la zone de la relation amoureuse. Depuis début août, sur son profil Twitter, le champion de MMA publie chaque jour des photos de la fiancée de Logan Paul, la mannequin danoise Nina Agdal, avec un autre homme. Ses ex parfois, des montages d’inconnu à d’autres moments. Le tout est de montrer que la jeune femme a un passé très sulfureux et un « body count » peu recommandable.

De la moquerie à la misogynie

Sur le compte de Dillon Danis, les publications sont très vite passées du spam (plus ou moins) marrant au harcèlement ciblé. En tout, plus d’une cinquantaine de photos de Nina Agdal en compagnie d’autres hommes ont été partagées depuis seulement une vingtaine de jours. Si toutes les publications font un million de vues à chaque fois, une vidéo relayée ce lundi a eu davantage de succès. Dans cet extrait certainement daté, Nina Agdal se filme dans son lit et raconte qu’elle vit la plus longue période sans relations sexuelles. « Je lutte […]. Tout ce que je voudrais, c’est une saucisse pour détruire mon corps ». Et en seulement 24 heures, la vidéo a été vue plus de 102 millions de fois. Dans les commentaires, les jugements de valeur et autres moqueries ne manquent pas. « C’est trop la honte de marier une femme qui à autant de crasse sur les réseaux sociaux » . « J’ai eu mal comme si c’était moi qui allais la marier ». Les recommandations un poil misogynes non plus. « Logan Paul, tu dois mettre K.-O. Dillon Danis puis quitter cette folle ». « Je pense qu’il faut désormais fuir cette femme, même si ça date, elle ne peut qu’entacher il y a carrière/vie c’est trop ».

Le soutien de l’influenceur américano-britannique Andrew Tate auprès de Dillon Danis en témoigne, les publications invitent à la discussion les internautes les plus masculinistes. Un compte au nom de « Maximus » - spécialisé dans le fait de se demander si les femmes célèbres sont « mariables » - s’est même interrogé sur le niveau de « put*rie » de Nina Agdal sur Instagram. « Un nude, jambes écartées, photos en maillot sous tous les angles. Un bon 8/10 ». Et à la question, faut-il vraiment la juger ? L’internaute répondra sans hésitation « oui ». « Si on veut éviter que nos sœurs suivent le même chemin qu’elle, il faut évidemment revenir au "sl** shaming" ».

« C’est un idiot »

De son côté, Logan Paul ne semble pas vouloir rendre les coups. « Si Dillon pense qu’une seule photo qu’il a publiée m’a secoué, c’est un idiot. J’ai traversé la putain crise des réseaux sociaux. J’ai tout vu, j’ai entendu toutes les insultes. Je sais exactement qui je suis, je sais exactement qui est ma merveilleuse et magnifique fiancée. Je suis le plus heureux que j’ai jamais été de ma vie. Un troll idiot qui publie des conneries sur Twitter ne me dérangera jamais, jamais », a-t-il martelé lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion du futur combat le 22 août dernier.

Plus largement, dans cette affaire, peu d’internautes ne semblent voir le problème de transformer Nina Agdal en punching-ball… la mêlant gratuitement à un combat de boxe entre deux hommes. La question ici n’est pas tant de savoir si la mannequin dannoise a eu des rapports sexuels « avec tout Hollywood », comme rapportent certains, mais plus de se demander pourquoi l’annonce s’est très vite transformée en un cyberharcèlement misogyne...