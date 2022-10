« Il n’y a rien de pire que les femmes entre elles ». Marie-Aldine Girard, journaliste et comédienne, s’est interrogée sur cette phrase communément admise, et l’a prise pour sous-titre de son essai Rivales, publié aux éditions Flammarion. Ce thème, celui de la jalousie et de la rivalité féminine, inspire les autrices en cette rentrée. Deux autres essais, En finir avec la rivalité féminine d’Elisabeth Cadoche et Anne De Montarlot (éditions Les Arènes) et L’Anti-Mère de Marie-Estelle Dupont (éditions Albin Michel), viennent d’être publiés.

La rivalité féminine née d’une peur et d’une lutte pour des ressources limitées

Pourquoi voit-on l’autre femme comme une rivale ? Où cette rivalité prend-elle racine ? Comment se manifeste-t-elle socialement aujourd’hui ? Comment y mettre fin, interroge Marie-Aldine Girard dans son essai. A sa parole se mêle une quarantaine de témoignages de femmes qui reviennent, notamment, sur la misogynie des femmes entre elles, la rivalité dans le domaine familial et professionnel, la compétition et la critique du corps des femmes entre elles. L’autrice revient notamment sur le « slut-shaming », la stigmatisation et la culpabilisation des femmes dont le physique, le comportement, la tenue, la façon de se maquiller ou le nombre de partenaires seraient jugés provocants.

Cinq ans après le lancement de #MeToo, large mouvement de libération de la parole des femmes, Marie-Aldine Girard analyse ces relations entre femmes qui se détestent et se détruisent. Elle rappelle qu’elles sont construites dans une société patriarcale, où l’homme reste juge, dominant et rabaissant les femmes. L’autrice appelle aussi à la sororité, et à la bienveillance, afin de changer la société patriarcale.

Marie-Aldine Girard est l’invitée de notre podcast « Minute Papillon ! ». Dans cet épisode, elle revient notamment sur la différence entre compétition et rivalités féminines, la rivalité à propos de la beauté des femmes, mais aussi sur les critiques à propos de la sororité, la solidarité spécifique entre femmes, face à la violence de la société et des hommes.

Nous contacter

Minute Papillon ! est le podcast d’actus de 20 Minutes. Les jeudis, retrouvez notre rendez-vous « La Bulle », qui parle de nous, de soi. Si cet épisode vous a plu, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast, à l’évaluer et le commenter sur votre plateforme ou appli d’écoute préférée. Pour une suggestion, un commentaire, une critique, écrivez-nous à l’adresse : audio@20minutes.fr