Les passionnés de MMA auront bientôt droit à leur série Netflix. Le réalisateur français Franck Gastambide tourne en effet actuellement une série consacrée à ce sport de combat dont il est fan, et qui est de plus en plus populaire auprès du grand public. « Passionné depuis plus de dix ans par ce sport », il va donc sortir La Cage, « première série française dans le monde du MMA », comme il l’a indiqué mardi sur son compte Twitter.





Après Validé, ma nouvelle série sera sur @NetflixFR . Plus de 10 ans que je suis passionné par ce sport. La Cage sera la 1ère série Française dans le monde du MMA 🎥🎬 #2024 pic.twitter.com/Qr7MQod4Y5 — Franck Gastambide (@FGastambide) July 4, 2023



Cette série, qui tire son titre de l’octogone dans lequel ont lieu les combats de MMA, devrait être disponible en 2024 sur la plateforme de streaming. Franck Gastambide n’a pas donné de détails sur le casting. Mais d’après le compte Twitter spécialisé dans le MMA « La sueur », le projet devrait inclure Georges Saint-Pierre, légende québécoise de ce sport, ainsi que plusieurs combattants français, dont Ciryl Gane, Salahdine Parnasse ou Taylor Lapilus.





Une nouvelle soirée MMA attendue le 2 septembre à Bercy

A 44 ans, Franck Gastambide a notamment réalisé pour le cinéma les comédies Les Kaïra (2012) et Pattaya (2016). Il est également à l’origine de la série Validé, consacrée au rap et diffusée à partir de 2020 sur Canal+. Il a signé cette année la comédie d’action Medellin pour la plateforme de streaming Prime Video (Amazon), avec à la clé un succès d’audience international.









En France, les arts martiaux mixtes (MMA selon leur acronyme anglais), mélange de boxe pieds-poings et de lutte, ne sont légalisés que depuis 2020, après avoir longtemps traîné une image sulfureuse. En septembre 2022, la France a accueilli pour la première fois des combats de la plus importante organisation de MMA au monde, l’UFC. Une nouvelle soirée de cette organisation américaine aura lieu dans l’Hexagone le 2 septembre, toujours à Paris-Bercy.