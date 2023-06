Mike Tyson incarne un mercenaire qui va aider les héros dans Medellin, thriller d’action tourné en Colombie et disponible ce vendredi sur Prime Vidéo. « Quand j’étais gamin, la moitié des chiens de mon quartier s’appelaient Tyson tant ce boxeur était populaire, raconte Franck Gastambide à 20 Minutes. C’est peu dire l’émotion que j’ai ressentie quand je l’ai dirigé. »

Les potes banlieusards qu’incarnent Franck Gastambide et ses complices de toujours (Ramzy Bedia et Anouar Toubali) sont bien contents de trouver cet homme surentraîné quand leur « petit frère » (joué par Brahim Boulhel) se fait enlever par des narcotrafiquants colombiens. Ni une, ni deux : ces bras cassés décident d’aller le chercher sur place et se mettent dans un pétrin de première catégorie.

Tyson, un type « accessible »

« Je ne m’attendais pas à tomber sur un homme aussi accessible, reconnaît Franck Gastambide, d’autant plus qu’on a vraiment tourné en Colombie dans un quartier fondé par le narcotrafiquant Pablo Escobar, qui est encore considéré comme un bienfaiteur par de nombreux habitants. » Le choc entre ces braves gars téméraires, prêts à tout pour sauver leur pote et les gangsters du cru prend un tournant inattendu avec l’arrivée de Mike Tyson, figure bourrue et paternelle. Il est tout à fait à sa place tant dans les nombreuses scènes d’action très réussies que dans des séquences plus intimes.

« Si, quand j’étais gamin, on m’avait dit que je pourrais passer quatre jours à discuter avec Mike Tyson, je ne l’aurais pas cru, explique Franck Gastambide. Je pensais qu’il s’enfermerait dans sa caravane entre chaque prise mais il s’est montré si disponible que j’avoue avoir parfois eu les larmes aux yeux. » L’acteur-réalisateur admet volontiers avoir fait le tour de ses amis français pour commenter cette expérience inoubliable. « Je suis toujours ce gamin du Perreux, en région parisienne, qui ne pouvait pas imaginer qu’il réussirait au cinéma, confie-t-il. Je n’ai pas honte de dire que j’ai gardé des émerveillements de fan. »

Fan ? Certes mais pas que. Avec des films comme Pataya et Taxi 5 ou la série Validé, Franck Gastambide s’est imposé dans le paysage français. Medellin pourrait lui ouvrir les portes d’une carrière internationale. S’il rêve aujourd’hui de pouvoir un jour diriger Sylvester Stallone, c’est maintenant lui que des tas de petits jeunes doivent souhaiter rencontrer.