« Ah elle est puissante hein ! ça me plaît vraiment d’apprendre avec elle », s’exclame Farès à la fin des deux interventions boxe chez Boxer Inside, et alors qu’il est face à Rosa, une jeune lycéenne de deux ans son aînée, et déjà vice-championne de France dans sa catégorie. L’adolescent participe dans le cadre scolaire, à cette initiation par l’association de Sarah Ourahmoune, et plus particulièrement par le team « Change makers ». C’est un groupe d’adolescents licenciés au club, « boxeurs mais également transmetteurs de leur savoir, de leurs compétences », complète Francky Denis, co-créateur de Boxer Inside et compagnon de la vice-championne olympique de Rio en 2016.

« L’idée aujourd’hui, c’est de partager une séance ». les jeunes ambassadeurs du programme « Change makers » n’ont finalement que deux ans de plus que les collégiens. Et si lors de la présentation, le silence se fait, la glace se brise rapidement. Il y a Rosa que la classe de 4e a déjà rencontrée il y a un mois dans leur propre gymnase. Et puis les autres, Bouba, Line Inaya, Johan, etc, tous boxeurs dans la section de boxe éducative, néolycéens et membres du programme « Change makers ». Entre les sacs et le ring, les collégiens sont immergés dans l’univers boxe immédiatement. « Pouvoir les accueillir, ici, dans cette belle ambiance de la Halle Georges Carpentier (Paris, 13e), c’est une chance », avance Antoine Tessier, chargé de projet chez Boxer Inside.

Le label Génération 2024

Pendant deux sessions de deux heures, Francky Denis, ancien boxeur professionnel, reconverti en animateur sportif, BPJEPS en poche, distille ses conseils à Farès et ses camarades de 4e. Venus avec leur professeur d’EPS du collège Edouard Pailleron, dans le 19e arrondissement de Paris, ils sont ravis d’apprendre un nouveau sport autrement.

Le contact avec Boxer Inside s’est fait via une connaissance mais l’idée que ce soient des jeunes qui font vivre la séance et enseignent à mes élèves les bases de la boxe, j’ai trouvé ça particulièrement enrichissant », témoigne Pierre Gamaury, enseignant d’éducation physique et sportive dans cet établissement.

Il a profité de la labellisation Génération 2024, obtenue par son établissement pour lancer le projet. Dans le cadre de programme, « toutes les écoles, établissements scolaires et établissements de l’enseignement supérieur qui partagent la conviction que le sport change les vies peuvent bénéficier de l’énergie unique des Jeux ». Ce label, délivré par le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.

« Un projet à mener sur le long terme »

C’est quoi Boxer Inside ? « Un club de boxe anglaise », répond Antoine Tessier. « Mais sous format hybride », ajoute Francky. Car le club ne propose pas seulement des cours à destination des enfants et des adultes, mais encourage donc ses jeunes, via « Change makers », à « travailler sur un double, voire un triple projet. La première étape est de mettre en valeur leurs compétences, comme ici avec ces collégiens, pour les vendre dans une expérience professionnelle, se faire un peu d’argent de poche en devenant coach adjoint ou arbitre », complète l’ancien boxeur.

Pour les élèves de 4e, néophytes de la boxe pour la majorité, la découverte est double. « Dans notre quartier et notre établissement du réseau prioritaire d’éducation (REP, ex-ZEP), les associations sont nombreuses mais c’est surtout le foot qui règne en maître, concède Pierre Gamaury. Ce genre de sessions leur ouvre le champ des sports possibles ». Et le contact avec de jeunes boxeurs leur permet aussi de comprendre que ces sports et les résultats qu’ils obtiennent, sont des objectifs atteignables. « Avec beaucoup de travail et de motivation, c’est possible d’avoir de bons résultats comme Rosa ou Bouba », avance Francky en préambule de la séance, devant des adolescents fascinés. « Dès la première séance dans notre établissement en mai, plusieurs élèves m’ont demandé les horaires de Boxer Inside et les coordonnées. C’est une première victoire, glisse Pierre Gamaury. On verra si ça prend totalement mais c’est vraiment un projet à mener sur le long terme ».

« C’est aussi ça l’esprit de "Change makers", faire avancer les mentalités en dialoguant »

Chez Boxer Inside, il y a la boxe mais aussi les valeurs qu’elle véhicule, « que le sport en général véhicule », précise Francky Denis. D’ailleurs dans le package « Génération 2024 », la première session a débuté par un atelier sur l’égalité hommes-femmes pour les 4e du collège Edouard Pailleron. « Ce sont des questions qu’on ne devrait même plus se poser », assène-t-il. Et pourtant, Francky Denis admet avoir découvert la boxe féminine lors de sa rencontre avec Sarah Ouhramoune, et avoir constaté un « énorme fossé », pas simple à combler. Il faut dire que l’histoire de la boxe féminine est toute récente : elle n’est entrée aux JO qu’en 2012, et n’a été autorisée qu’à la fin des années 1990.

Avant d’enfiler les gants, c’est important aussi de se poser des questions, explique Antoine Tessier. Dépassement de soi, travail en équipe, rigueur, engagement, ce n’est pas uniquement sur le ring et pour nous, c’est aussi important à développer pour la vie de tous les jours ».

La classe a donc pu échanger librement sur des sujets aussi variés que les femmes sur la lune, l’homosexualité, les femmes championnes olympiques, la place du sport féminin dans les médias en France, etc. Sous forme de quiz, les adolescents ont confronté leur point de vue, donné leur avis, débattu, « dans le plus grand respect de l’opinion des autres ». « C’est aussi ça l’esprit de "Change makers", faire avancer les mentalités en dialoguant, analyse Francky Denis. Aujourd’hui, Boxer Inside, c’est la mixité à tous les niveaux : sociale, culturelle, hommes-femmes, etc. C’est une part importante de notre ADN ». Un ADN que la classe de 4e du collège Edouard Pailleron a découvert sur le ring… et en dehors.