Les bulles d’informations dans lesquelles nous maintiennent les algorithmes des réseaux sociaux renforcent-elles la polarisation politique, ou reflètent-elles simplement des divisions déjà existantes ?

Un important projet de recherche conduit au moment de l’élection américaine de 2020 a conclu que, contrairement à ce qui est souvent avancé, l’algorithme de Facebook ne modelait pas les croyances politiques de ses utilisateurs.

Des changements d’algorithme qui ne modifient pas les convictions politiques

Cette série d’études est le résultat d’une collaboration entre Meta -- la maison-mère de Facebook et Instagram -- et un groupe de chercheurs d’universités américaines. Ces derniers ont eu accès aux données internes de l’entreprise et ont eu la possibilité de réaliser des tests en changeant l’expérience en ligne des utilisateurs. Au total, quatre études ont été publiées dans les journaux scientifiques Science et Nature.

L’algorithme « influence de façon très importante l’expérience des gens sur la plateforme », ont déclaré les responsables du projet, Talia Stroud de l’université du Texas à Austin, et Joshua Tucker, de l’université de New York.

Mais « changer l’algorithme, même pour quelques mois, a peu de chance de modifier les croyances politiques des gens », ont-ils ajouté. Ces croyances ont été mesurées via des questionnaires, remplis par les utilisateurs après avoir participé aux expériences, lesquelles ont modifié les contenus affichés sur leur page d’accueil.

« Des résultats qui défient le discours habituel »

Les chercheurs ont reconnu que la période de trois mois observée n’était peut-être pas suffisante pour détecter un effet, sachant que la polarisation politique aux Etats-Unis se renforce depuis plusieurs décennies. Malgré tout, « ces résultats défient le discours habituel, qui rend les bulles d’informations des réseaux sociaux responsables des problèmes contemporains de la démocratie américaine », ont écrit les auteurs d’une des études.

L’algorithme de Facebook, qui utilise l’apprentissage automatique pour mettre en avant tel ou tel contenu en fonction des intérêts des utilisateurs, a été accusé de renforcer leur isolement dans une bulle idéologique, ainsi que la désinformation.

Pour la première étude, environ 40.000 volontaires ont été recrutés via des invitations sur leur page Facebook et Instagram. Un groupe a conservé l’algorithme tel quel, et l’autre est passé à un affichage des publications par ordre chronologique (les plus récentes en haut).

Cet ordre chronologique était utilisé par Facebook à ses débuts, et certains observateurs estiment que repasser à cette méthode pourrait réduire l’impact néfaste des réseaux sociaux.

Le fil chronologique, pas la baguette magique

L’étude a montré que le groupe passé au fil chronologique passait moitié moins de temps sur Facebook et Instagram que le groupe ayant conservé l’algorithme intact. Avec l’ordre chronologique, les utilisateurs voyaient également davantage de contenus d’amis aux opinions plus modérées, ou de groupes et de pages ayant une audience aux opinions diverses. Mais cet ordre chronologique a également eu pour effet d’augmenter la quantité de contenus politiques et non fiables visionnés.

Malgré tous ces changements, les chercheurs n’ont pas observé de modifications des croyances politiques chez ces utilisateurs. « Cela suggère que le fil chronologique n’est pas une baguette magique contre le problème de la polarisation politique », a conclu la coautrice Jennifer Pan, de l’université Stanford.

La suppression du partage de publications également testée

Une deuxième étude a analysé l’impact des contenus repartagés, qui constituent plus d’un quart de ce que voient les utilisateurs de Facebook. Supprimer ces partages de publications par des amis pourrait être un moyen de contrôler les contenus viraux, selon certains. C’est donc ce qui a été expérimenté pour un groupe d’utilisateurs.

En conséquence, ceux-ci ont vu la proportion de contenus politiques baisser sur leur page d’accueil, mais encore une fois, cela n’a pas eu d’impact sur leurs croyances politiques.

Une troisième étude a, elle, analysé l’effet des contenus issus de pages, groupes, ou utilisateurs ayant des opinions similaires, qui constituent la majorité de ce que les utilisateurs adultes américains voient sur Facebook.

Dans une expérience impliquant plus de 23.000 usagers, supprimer ce type de contenu n’a de nouveau pas eu d’impact sur l’extrémisme idéologique ou la croyance dans des affirmations erronées.

Une « ségrégation idéologique » tout de même sur Facebook ?

Toutefois, une quatrième étude a confirmé un effet de « ségrégation idéologique » sur Facebook. Les utilisateurs conservateurs avaient davantage tendance à être enfermés dans une bulle idéologique que les personnes de gauche, ont relevé les chercheurs.

De plus, 97 % des publications qualifiées de fausses par un programme de vérification d’informations -- dont l’AFP fait partie -- étaient davantage vues par des conservateurs que des progressistes.

Dans un communiqué, Meta a salué ces résultats. Ils « s’ajoutent aux éléments de recherches qui s’accumulent montrant qu’il n’y a pas de preuve que les réseaux sociaux sont la cause d’une polarisation dommageable, ou ont des conséquences importantes sur des comportements ou croyances politiques », a déclaré Nick Clegg, le responsable des affaires internationales de Meta.