Les surprenantes croyances de Novak Djokovic sont-elles fondées ?

C’est l’une des photos qui a le plus circulé sur les réseaux sociaux au début du tournoi de Roland-Garros. Pendant son match du deuxième tour, lors d’une pause entre deux jeux, Novak Djokovic change de tee-shirt et laisse apparaître sur son torse un patch métallique qui a surpris toute la planète tennis.

Novak Djokovic, ¿el Iron Man del tenis?: qué función tiene el dispositivo misterioso que utiliza el serbio en Roland Garros https://t.co/v9eAnBanGp pic.twitter.com/0ISd7Ur6JH — LA NACION (@LANACION) June 1, 2023



Une « nanotechnologie fantastique qui lui permet de donner le meilleur de lui-même » selon Djoko… Alors, véritable révolution ou vaste fumisterie ? Tout comme le site de Visoko en Bosnie que le tennisman serbe présente comme « l’un des lieux les plus puissants de la planète sur le plan énergétique ». Ah bon, vraiment ?

Cette semaine, Oh My Fake a décidé de passer en revue les croyances du tennisman le plus titré du monde avec 23 tournois du Grands Chelems remportés. Parfois surprenantes !

