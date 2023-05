Sur Facebook, certaines photos reviennent fréquemment et deviennent très rapidement virales. C’est l’exemple même de l’image d’une jeune fille blonde hospitalisée, avec quelques marques visibles sur le visage. Cette fois, elle a été partagée plusieurs fois par le même internaute sur le groupe « Foire à tout Rouen et agglo ». Elle n’est pas uniquement partagée en France, mais aussi au Zimbabwe. Etrange pour une information qui serait survenue au niveau local.

Généralement, elle s’accompagne d’une petite description, la plupart du temps alarmiste. « Nous avons besoin d’une aide urgente pour identifier une jeune femme qui a été agressée, poignardée et laissée pour morte sur le bord de la route. Elle est dans le coma en ce moment et les députés sont incapables de l’identifier car elle n’a aucune pièce d’identité sur elle. Faisons circuler ce message afin qu’il puisse atteindre les gens qui peuvent l’identifier », alerte ici l’internaute.

Si la photo à première vue est touchante, voire inquiétante ou choquante, elle est sortie de son contexte. La fille sur son lit d’hôpital est une Américaine, victime d’un accident de voiture en 2016. 20 Minutes revient sur cette histoire.

FAKE OFF

La jeune fille s’appelle en réalité Taylor Carlton et son identité n’est pas tant un grand mystère. A l’aide d’une recherche d’image inversée, nous retrouvons une trace de la même photographie de la jeune fille hospitalisée. Ce n’est pas une fausse image, mais un fait divers sorti de son contexte. A l’époque, plusieurs médias américains comme The Spectrum ou St George News relayaient l’affaire.

Le 22 mai 2016, dans l’Utah, cette jeune lycéenne de 16 ans avait été grièvement blessée dans un accident de voiture alors qu’elle était assise sur le siège passager. Le conducteur, un de ses amis, est lui décédé sur les lieux.

Sur Facebook, une page nommée « Pray4Tay » avait été créée pour tenir compte des améliorations sur la santé de la jeune Américaine. Un an plus tard, elle y publie notamment une vidéo en live pour rassurer tout le monde et remercier une nouvelle fois du soutien.

Attention aux messages alarmistes

Sur Facebook, il est assez courant de voir des publications similaires qui alertent sur une disparition ou d’un enlèvement par exemple. Mais souvent, ces publications peuvent s’avérer sorties de leur contexte… comme dans le cas de la jeune fille hospitalisée.









Plusieurs indices permettent de s’en assurer. Par exemple, comme nous le disions plus tôt, si le message est trop alarmiste, il y a sans doute un loup. Le but est avant tout de constituer une audience assez forte pour finalement éditer le message et le remplacer par une publicité, par exemple pour des sondages en ligne.

Aussi, dans ces cas-là, l’internaute prend le désactive les commentaires. L’idée ? Eviter tous soupçons ou remises en cause par d’autres internautes. C’était une nouvelle fois le cas dans la publication en question. Enfin, il est tout à fait possible de faire une vérification d’image inversée via l’outil gratuit « Google images » pour trouver des occurrences de l’image doute.

Et en cas de doute, n’hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu’on vérifie une publication à l’adresse fakeoff@20minutes.fr.