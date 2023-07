Chiara Ferragni dans la tourmente. Mercredi, le gendarme de la concurrence italien a indiqué avoir ouvert une enquête pour « pratique commerciale déloyale » à l’encontre de deux sociétés de la reine des influenceuses italiennes. Ces deux entreprises, Fenice et TBS Crew, auraient eu recours à des pratiques douteuses dans le cadre de l’initiative commerciale « Chiara Ferragni et Balocco ensemble pour l’hôpital Regina Margherita de Turin », promue entre novembre et décembre 2022.

Pendant cette campagne, l’entreprise de confiserie Balocco avait mis en vente des gâteaux de Noël roses signés Ferragni en édition limitée. L’argent récolté devait aider à la recherche sur l’ostéosarcome et le sarcome d’Ewing en faveur de l’hôpital turinois. « Le consommateur pouvait être induit en erreur en croyant qu’en achetant » ces gâteaux, « il contribuait à une donation pour l’achat d’un nouvel équipement » pour l’hôpital, fait valoir l’autorité de la concurrence dans un communiqué.

Or, d’après les premiers éléments de l’enquête, « Balocco avait prévu un montant fixe à donner à l’hôpital plusieurs mois avant » le lancement de la campagne commerciale « et donc de manière totalement indépendante de l’évolution des ventes du produit », indique-t-elle.

Des perquisitions dans les locaux des groupes

Les locaux de Fenice et de TBS Crew ont été perquisitionnés mercredi par l’Autorité de la concurrence et l’unité spéciale antitrust de la police financière italienne. A la mi-juin, le gendarme de la concurrence avait déjà ouvert une enquête pour les mêmes motifs à l’encontre de Balocco, entreprise italienne spécialisée dans la production de desserts.

Star d’Instagram suivie par 29,4 millions de personnes, Chiara Ferragni, 36 ans, s’est fait connaître en 2009 avec son blog de mode intitulé « The Blonde Salad ». Elle a ensuite lancé sa propre collection de chaussures en 2015, avant de collaborer avec plusieurs marques de mode, dont Dior ou Chanel, et de devenir une entrepreneuse avec, outre son blog, des activités commerciales dont une boutique en ligne. Le groupe de mode de luxe italien Tod’s avait fait entrer l’influenceuse dans son conseil d’administration en avril 2021, une annonce qui avait été accueillie avec enthousiasme par la Bourse de Milan.