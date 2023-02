Les coups d’éclat se succèdent au Festival de Sanremo (Italie), grand-messe de la chanson italienne. Après le pétage de plombs du chanteur Blanco mardi, c’est Fedez qui a agité les réseaux sociaux transalpins mercredi soir. Le rappeur star, qui se distingue régulièrement par ses prises de position politiques, a offert un freestyle aux phrases choc qui ont dû faire siffler bien des oreilles du côté du gouvernement.

L’artiste de 33 ans a d’abord fait référence aux propos tenus récemment par Maddalena Morgante, députée Fratelli d’Italia, le parti d’extrême droite de Giorgia Meloni. Elle s’était indignée que l’édition 2023 du Festival de Sanremo s’annonçait « plus gender fluid que jamais ». Elle a particulièrement ciblé l’un des candidats, Rose Chemical, au look androgyne revendiqué, qu’elle accusait de promouvoir « le sexe, l’amour polygame et la pornographie sur OnlyFans ».

Le vice-ministre et la croix gammée

« Si Rose Chemical va à Sanremo, la bagarre éclate. Peut-être que c’est mieux un vice-ministre habillé en Hitler », a lancé Fedez, faisant référence à Galeazzo Bignami. Ce dernier, vice-ministre des Infrastructures et de la Mobilité soutenable, avait défrayé la chronique lorsqu’une photo, datée de 2005, le montrant, vêtu d’une chemise noire et d’un brassard flanqué d’une croix gammée, était sortie dans la presse. Un cliché que le rappeur n’a pas manqué de montrer à la caméra et de poster sur les réseaux sociaux.





QUESTO È IL VECCHIO FEDEZ. BENTORNATO TI STAVAMO ASPETTANDO! 🔥 #sanremo2023 #fedez #fedezsanremo2023 @Fedez #sanremo pic.twitter.com/2vBmSavXzv — Debs (@DebyenzoDeborah) February 8, 2023



L’artiste a décoché sa flèche suivante à Eugenia Rocella, ministre de l’Egalité des chances. En janvier, elle avait répondu « Malheureusement oui » à une journaliste qui lui demandait si l’avortement était l’une des libertés des femmes. « Malheureusement, l’avortement est un droit, ce n’est pas moi qui l’ai dit mais une ministre. Parfois, il m’arrive de semer des conneries aux quatre vents mais je ne le fais pas aux dépens des contribuables. »

A la fin de sa performance, Fedez a déclaré : « J’assume l’entière responsabilité de ce que j’ai chanté, au nom de l’article 21 dont il a été question hier [mardi]. L’équipe ici ne savait pas ce que j’allais chanter. » L’article 21 dont il parle est celui de la Constitution italienne dont le 75e anniversaire a été célébré sur la scène de Sanremo par un monologue de Roberto Benigni. Il garantit « le droit d’exprimer librement son opinion à l’oral, à l’écrit ou n’importe quel autre moyen de diffusion. »

Engagements

Fedez, Federico Leonardo Lucia à l’état civil, est l’un des rappeurs les plus populaires en Italie. Ses cinq albums studios sortis depuis 2013 ont tous été au moins disque de platine de l’autre côté des Alpes. Il est l’époux de l’entrepreneuse et influenceuse aux 22 millions d’abonnés Chiara Ferragni - la presse surnomme le couple « Ferragnez ». Ensemble, durant la pandémie de Covid 19 en 2020, ils avaient lancé une collecte de fonds. 17 millions d’euros avaient été récoltés en deux mois, ce qui en a fait la campagne de financement participatif la plus grande d’Europe.

Un an plus tard, au concert du 1er-Mai retransmis à la télévision, Fedez avait pris position en faveur de la loi Zan contre les LGBTphobies et demandé au gouvernement d’agir pour soutenir le monde du spectacle touché par les conséquences de la pandémie. Il avait ensuite affirmé que la direction de la chaîne Rai 3, avait tenté de censurer son discours. Ce qui explique pourquoi, mercredi, le rappeur a assuré que personne à la Rai 1 n’était au courant de la teneur de son freestyle.

La performance de Fedez, qui se produisait hors compétition, n’a pas été mise en ligne sur la chaîne YouTube de la Rai, contrairement à toutes les autres chansons interprétées dans le cadre du Festival de Sanremo. Mais elle est visible sur la plateforme de la chaîne.