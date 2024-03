Winbot W2 Omni : ce robot pour les vitres vous laissera-t-il sur le carreau…

La corvée du nettoyage des vitres, très peu pour vous ? Alors que des mois complets de pluie ont laissé la véranda, les baies vitrées et autres carreaux crados, Ecovacs s’apprête à lancer en France son Winbot W2 Omni. Présenté au salon de l’électronique IFA de Berlin en septembre 2023, le voici prêt (comme nous ?) pour l’imminent grand ménage de printemps. 20 Minutes a plus le tester en avant-première.

55 mètres carrés d’autonomie

Sorti de son carton, le W2 Omni ressemble à une trousse de premiers secours pour locataire ou propriétaire en détresse. Car oui, l’hiver et ses interminables semaines pluvieuses ont laissé les vitres dans un état pas possible. Sous forme de mallette transportable (6,95 kg), l’appareil, de belle fabrication, renferme sous un capot un petit robot de forme carrée (30 cm de côté pour 1,66 kg) relié à sa base par un câble déroulable de 5 mètres. L’ensemble fonctionne sur batterie rechargeable sur secteur (4.500 mAh) avec, selon Ecovacs, une autonomie de nettoyage de 110 minutes. Soit 55 m2 de vitres.

Un système de fixation renforcé

Après avoir rempli son petit réservoir d’un liquide de nettoyage et fixé la serpillière microfibre dédiée (préalablement humidifiée) sous sa base à l’aide dune accroche de type Velcro, le robot peut partir à l’assaut de vos carreaux, vitres, baies vitrées et autres fenêtres de toit avec une belle assurance. Peur du vide ? Selon Ecovacs, les problèmes de sécurité liés aux chutes potentielles détectés sur les premières générations de ce type de robot sont réglés.

Pour ne pas que son W2 Omni tombe en plein nettoyage, son système de fixation est… un système d’aspiration (de 5,500 Pa) ! Une fois plaqué sur la surface à nettoyer, ne reste plus qu’à mettre en marche l’appareil. Équipé d’une aspiration centrale, il maintient ainsi seul sa position verticale. Son déplacement est assuré par deux chenilles latérales en silicone.

Le robot laveur de vitres Winbot W2 Omni d'Ecovacs dispose de 110 minutes d'autonomie. - Ecovacs

Il est possible de choisir sur la base plusieurs programmes : Nettoyage intensif, en profondeur, rapide ou des angles pour que le robot s’exécute. Dès lors, le nettoyeur effectue un premier trajet jusqu’au sommet de la vitre, puis, des allers-retours horizontaux successifs, de gauche à droite. Durant ses déplacements, il pulvérise occasionnellement sur la vitre son liquide de nettoyage à l’aide des deux buses situées sur ses côtés. Nous avons mesuré le niveau sonore à 67 db (A) à un mètre du robot en mouvement. C’est un peu plus que pour un classique aspirateur-robot. Cela n’en fait pas un appreil excessivement bruyant non plus, mais guère possible de se relaxer sur le canapé à proximité…

Plus de temps, moins d’huile de coude

Durant nos nombreux essais sur plusieurs baies vitrées, il a fallu compter 5 minutes de nettoyage pour chaque ventail mesurant 100 x 180 cm. Certes, il faut un peu moins de temps lorsque le nettoyage est effectué à la main… mais beaucoup plus d’huile de coude !

Le travail opéré par le Winbot W2 Omni est homogène, ne laissant après le passage du robot aucune trace apparente. Nous vous conseillons cependant de passer un chiffon doux sur les bords de la vitre après son passage, quelques particules de poussière décollées par le robot pouvant s’y trouver.

Le Winbot W2 Omni peut être utilisé dans ne multiples circonstances. - Ecovacs

Une fois son nettoyage terminé, le robot retourne tranquillement à son point de départ (comme le fait un aspirateur robot), tandis qu’une alerte vocale avertit son propriétaire qu’il doit le détacher.

L’ensemble, simple à mettre en œuvre, fonctionne plutôt très bien. Sauf quand le Winbot W2 Omni décide de bouder et de s’arrêter en chemin pour d’obscures raisons : « Winbot est coincé » ou « Winbot dérape », avons-nous été plusieurs fois alerté par la voix féminine du robot. Car oui, Winbot est de sexe féminin ! Constat effectué, rien ne bloquait cependant la machine. Et il n’y avait d’ailleurs pas plus de raison qu’elle dérapa.

Le bien trop succinct mode d’emploi fourni et imprimé en français ne fait pas allusion à un quelconque problème de ce type. Pas plus que le centre d’aide que la petite voix du robot nous invite à consulter : il est inexistant. Ultime espoir avec le QR Code imprimé sur la boîte du robot. Las : il nous entraîne vers un code Erreur 404 ! Il faudra vraiment qu’Ecovacs s’améliore sur ce point. Gageons que lorsque l’appareil aura rejoint les rayons, ce problème sera réglé.

Reste que notre petit robot est zélé et efficace. La crasse présente sur la lavette (lavable en machine) en témoigne. Vendu 599 euros, l’appareil reste très cher. À moins d’en avoir les moyens, de posséder une véranda ou de nombreuses vitres à entretenir, il peut cependant s’avérer intéressant d’investir dans le cadre d’un achat mutualiste à plusieurs voisins ou membres d’une même famille et de faire tourner le robot qui fait, il faut bien l’avouer, du bon boulot !