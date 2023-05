Evacuons la question qui fâche : celle du prix du nouvel aspirateur-balai gen5detect de Dyson. À 999 euros, le tarif de ce nouveau modèle en laissera plus d’un pantois. Nous en sommes. Il nous semblait cependant intéressant de tester celui que son fabricant décrit comme « l’aspirateur-balai HEPA le plus puissant » et de vérifier si la qualité promise par Dyson était bel et bien au rendez-vous.





Avec le Gen5detect, Dyson aspire jusqu'aux virus - Dyson





Après l’aspirateur V15…

Pour tester le gen5detect, notre « labo » ne sera autre que notre maisonnée, un petit pavillon de banlieue de 90 m2. Rien de tel que d’investir ses pièces dont les sols carrelés et parquetés sont, ici recouverts de tapis épais, là de tapis raz. Où les meubles et bibelots affluent, et où la procrastination de propriétaire l’éloigne sans cesse de la corvée du ménage. Las ! Lequel propriétaire a cependant pour habitude d’effectuer depuis des années son entretien courant avec l’aspirateur-balai V15 de Dyson, l’aîné du gen5detect… dont il est plutôt content.

Un suceur long dans le tuyau…

Le gen5detect innove en logeant une brossette dans l’intérieur de son tuyau d’aspiration. Il suffit de déclipser ce dernier pour faire apparaître l’ustensile voué à l’aspiration sur des zones difficiles d’accès, voire fragiles. On pense au-dessus d’une commode, au meuble TV… Il était temps que l’accessoire (nommé « suceur long »), d’un usage commode et permettant de progresser dans son ménage plus rapidement, voie le jour chez Dyson : de nombreuses marques en proposent déjà !

Brosse intelligente

Les deux brosses principales du gen5detect sont motorisées et nous accompagnent logiquement dans l’essentiel de notre séance de nettoyage. Pas d’innovation majeure les concernant. La brosse Motorbar, toujours avide à la tache, engloutit les saletés que l’on trouve sur tous les sols. La gloutonne est passée sans problème sur un épais tapis de salon, remplissant en quelques secondes le collecteur de l’aspirateur de mille et un filaments de laine. Intelligente, cette brosse possède aussi le mérite d’adapter la puissance d’aspiration au sol qu’elle rencontre : modérée sur le carrelage, un parquet ou un lino, elle se renforce dès qu’un tapis ou une moquette se présentent. C’est très efficace.

Les poussières au laser

La seconde brosse est la fameuse brosse Fluffy Optic de Dyson, celle qui, équipée d’un rayon laser, révèle les poussières à aspirer. Rasant le sol, un faisceau lumineux dévoile ainsi des nuées de particules invisibles, en plus des petites saletés visibles à l’œil nu. Apparue sur le V15 Detect, Dyson l’a améliorée en doublant la longueur de son rayon vert : 30 cm désormais. Activée dans la chambre à coucher, la Fluffy Optic a révélé l’apocalypse, dévoilant sur le parquet une véritable surcouche de microparticules invisibles à l’œil nu (voir notre vidéo).

Un moteur 25 % plus puissant

Mais la vraie nouveauté de ce gen5detect, c’est son moteur flambant neuf. Plus petit, il est surtout 25 % plus puissant que son prédécesseur. Cela se ressent dès que l’on met en œuvre l’appareil, et sur toutes les surfaces.





Le nouveau moteur 25% plus puissant du gen5detect de Dyson. - Dyson





Son niveau sonore est moins prononcé que celui du V15, et l’on sent qu’avec lui, l’aspi en a vraiment sous le capot. Là où nos séances de ménage avec le V15 s’effectuaient la plupart du temps en mode « Auto » (le mode d’aspiration s’adapte automatiquement à la nature des surfaces), nous avons parfois dû passer en mode « Eco » pour que le gen5dect n’arrache pas le tapis de l’entrée du sol, ni ceux de la salle de bains…

La filtration à la particule près

C’est aussi du côté de la filtration que Dyson met l’accent avec son gen5dect qui est, pour la première fois, équipé d’un filtre HEPA. Précédemment, Dyson aspirait les particules jusqu’à 0,3 micron. Cette fois, il est question de 0,1 micron, avec des particules de la taille d’un virus. A titre de comparaison, le diamètre d’un cheveu est, lui, de 70 microns ! Grâce à ses capteurs piézoélectriques, le gen5detect effectue en temps réel le comptage de ce qu’il absorbe, comptage affiché en direct sur son écran. Gadget ? À l’usage, on peut y trouver un intérêt lorsque le compteur de particules a cessé de s’affoler et en conclure que la surface aspirée est véritablement propre. De quoi faire son ménage à fond.

Un poids qui finit par peser

A fond, oui, et à fond l’huile de coude, aussi ! Car outre ses qualités, le gen5detect de Dyson possède malgré tout un défaut : son poids. Avec 3,5 kg, il pèse 400 grammes de plus que le V15. Explications du fabricant : la batterie, à l’autonomie renforcée de 70 minutes (soit 10 minutes de plus qu’avant), est également plus lourde ! Au final, il ne nous aura fallu qu’une trentaine de minutes pour briquer notre logis.





Le gen5detect de Dyson possède un filtre HEPA qui élimine jusqu'aux virus. - Dyson





Le collecteur plein, ne restait plus qu’à le vider au-dessus d’une poubelle. Nous vous conseillons néanmoins de réaliser cette opération à l’extérieur, de la poussière pouvant voltiger. Dommage qu’il n’existe pas chez Dyson une station d’accueil comme celle de l’aspirateur Bespoke Jet de Samsung, qui dispose d’une base de vidage « propre ».





Reste que le gen5detect offre un grand confort d’usage. Souple, maniable, sa puissance d’aspiration semble sans commune mesure avec ce que nous connaissions, notamment sur le V15. Non seulement, il nous a donné la sensation de faire notre ménage plus vite, mais aussi mieux. Reste… qu’il finira par fatiguer un peu. Passe encore lorsque l’on aspire les sols (l’aspirateur y est en appui), c’est surtout lorsqu’on l’utilise à main levée, où tout son poids est reporté dans le poignet, que sa manipulation peut devenir contraignante. Nettoyer successivement des meubles et des étagères avec la petite brosse intégrée, puis le canapé et les fauteuils avec la mini-brosse motorisée finit par devenir handicapant. La même opération avec l’embout d’un classique aspirateur traîneau est moins rude !

D’où question : plutôt que de jouer la surenchère, cet aspirateur ne pourrait-il pas bénéficier d’une batterie avec une autonomie moindre, qui soit plus légère et… que l’appareil proposé soit, par conséquent, moins onéreux ?