La maison mère de Snapchat va licencier 10 % de ses effectifs

La réduction des effectifs se poursuit dans la tech. Comme d’autres entreprises du secteur, le réseau social Snapchat va en effet de nouveau licencier des centaines de personnes.

Snap, la maison mère de l’application, a annoncé lundi qu’elle se séparait de 10 % de ses employés, soit environ 500 personnes. Elle avait déjà remercié 20 % de son personnel à l’été 2022, soit plus de 1.200 personnes.

Des pertes nettes à 1,43 milliard de dollars en 2022

« Nous réorganisons notre équipe pour réduire les échelons hiérarchiques intermédiaires et promouvoir la collaboration », a déclaré un porte-parole de Snap. « Nous nous attachons à soutenir les membres de notre équipe qui quittent l’entreprise et nous leur sommes très reconnaissants pour leur travail acharné et leurs nombreuses contributions à Snap », a ajouté la société. L’entreprise comptait un peu plus de 5.300 employés début novembre.

Au printemps dernier, Evan Spiegel, qui a cofondé Snap en 2011, s’était félicité d’avoir atteint les 750 millions d’utilisateurs mensuels, « dont la vaste majorité des 13-34 ans dans plus de 20 pays ». Mais contrairement à Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Snap n’a jamais réussi à gagner suffisamment de recettes publicitaires pour dégager un profit annuel. En 2022, ses pertes nettes ont triplé à 1,43 milliard de dollars. Le groupe californien doit présenter ce mardi ses résultats trimestriels et annuels.

Snapchat a bâti son succès sur les messages photos et vidéos éphémères, qui ont été copiés par ses rivaux, et sur les filtres de réalité augmentée.