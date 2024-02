Attention à ces deepfakes de reportages télé qui cachent des arnaques

La célèbre journaliste Élise Lucet aurait été arrêtée alors qu’elle tentait de fuir la France après avoir déclenché un « scandale retentissant » lors d’une émission où elle aurait révélé « une méthode de revenus cachée par le gouvernement ». Cette info ne vous dit rien ? C’est normal. Il s’agit d’une pure invention au service d’un type d’arnaque qui pullule sur Facebook : de faux reportages télévisés mettant en scène des journalistes célèbres grâce à l’intelligence artificielle (IA).

Dans l’une d’entre elles, on peut par exemple voir le présentateur du JT de France 2 Laurent Delahousse, raconter cette histoire où Élise Lucet aurait révélé une information confidentielle, aboutissant à l’arrêt de l’émission en direct à la suite d’un appel de la Banque de France.

Il ajoute : « Le magazine du Monde a déjà eu le temps de mener sa propre enquête sur les propos d’Élise Lucet, et a confirmé qu’elle avait raison. Des gains sont réalisés sur des technologies modernes qui peuvent changer la vie des citoyens d’un pays. »

Des deepfakes qui se multiplient

Ces vidéos sont des deepfakes : elles combinent des images et du son qui imitent les apparences et les voix de vraies personnes, grâce à l’intelligence artificielle. Malgré leur ressemblance avec la réalité, on peut les reconnaître par les expressions du visage dénuées de vie et les voix monocordes.

Le phénomène de ces fausses vidéos qui apparaissent sur Facebook comme des publicités a été documenté par le spécialiste en images générées par des IA Victor Baissait, qui alerte régulièrement sur ces arnaques sur son compte X.

Comme ce dernier l’explique dans une vidéo consacrée à ce sujet, de nombreux médias ont fait les frais de ces usurpations : « TF1, France 2, France 3, France 24, RMC, la RTBF, TMC, C8, BFMTV, BFM Business, l’AFP… »

Des portes d’entrée vers des arnaques

Le point commun de plusieurs de ces publicités est de rediriger les internautes vers des sites « clones » de médias, comme Le Monde ou Libération. Ces pages Internet reprennent l’apparence des titres de presse, avec de faux articles qui utilisant le même narratif : une personnalité célèbre aurait révélé une technique secrète qui permettrait de gagner de l’argent facilement sans effort.

Ces articles contiennent des liens qui redirigent eux-mêmes vers des plateformes se présentant comme des sites de trading promettant par exemple de gagner entre « 850 euros et 2.100 euros par jour », moyennant une inscription. Ces sites utilisent eux-mêmes de faux témoignages de personnalités publiques pour inciter les internautes à tomber dans le piège.