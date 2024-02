Qui a inventé le bitcoin ? Réponse dans un procès à Londres

Revendiquant être le mythique inventeur du bitcoin et en posséder les droits, un informaticien australien s’oppose à partir de lundi devant un tribunal de Londres à une organisation du secteur, qui crie à l’imposture. Durant près d’un mois et demi, ce procès tentera de déterminer si Craig Steven Wright est ou non le programmeur énigmatique à l’origine du bitcoin, comme il l’affirme depuis 2016.

Cet Australien de 53 ans, qui résidait encore récemment en Angleterre, soutient détenir un copyright sur le « livre blanc », un texte à l’origine du bitcoin publié sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto en octobre 2008, ainsi que sur le code de cette cryptomonnaie. « J’ai conçu Bitcoin et je l’ai dévoilé au monde », assurait encore récemment sur son compte Twitter cet entrepreneur en série.

« Faketoshi »

Celui qui a gagné auprès de ses détracteurs le surnom de « Faketoshi » (pour « faux Satoshi ») multiplie depuis plusieurs années les actions judiciaires, hérissant au passage le poil de la « cryptosphère ».

Lundi, il devra se défendre face à la Crypto Open Patent Alliance (Copa), une association qui vise la suppression des brevets sur les technologies liées aux cryptomonnaies, et qui réunit des poids lourds du secteur comme la plateforme d’échanges Coinbase et la société Block, spécialisée dans les paiements numériques. Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram, avait également rejoint l’alliance début 2022, mais son nom n’apparaissait plus jeudi sur le site de la Copa à la page des membres.

L’organisation accuse Craig Wright de mentir sur son identité, et d’avoir forgé et manipulé des documents qu’il a présentés pour prouver ses dires. Dans les fichiers fournis, des experts en informatique ont notamment trouvé des traces de l’utilisation de l’intelligence artificielle conversationnelle ChatGPT ou encore d’une version de la police de caractère Calibri qui n’existaient pas à l’époque.

L’œuvre d’un collectif plutôt que d’un unique développeur ?

Aujourd’hui la plus importante cryptomonnaie par la capitalisation, le bitcoin a introduit le principe de la blockchain -sorte de grand registre décentralisé sur lequel sont enregistrées l’ensemble des transactions en cryptomonnaies- et popularisé les devises numériques. Un succès qui génère bien des convoitises.

Craig Wright n’est en effet pas le premier à en revendiquer la paternité ou à en être soupçonné. L’un des premiers suspectés, Dorian Nakamoto, un ingénieur japonais-américain identifié comme Satoshi par un journaliste du magazine Newsweek en 2014, nie à l’heure actuelle toute implication dans la création de la mythique cryptomonnaie.

D’autres ont théorisé qu’un travail d’une telle ampleur serait plus vraisemblablement l’œuvre d’un collectif plutôt que d’un unique développeur.