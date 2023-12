On le pensait enterré pour de bon, et voilà qu’il fait son grand retour. Non, on ne parle pas de D’artagnan ou des Donald Trump, mais bien du Bitcoin. Ce dernier a franchi lundi le seuil des 40.000 dollars, son plus haut niveau depuis mai 2022. Après avoir perdu 60 % de sa valeur l’an passé, la plus célèbre des cryptomonnaies a repris du poil de la bête, avec une folle ascension de 150 % depuis le début d’année.

Pour comprendre cette résurrection express, 20 Minutes a fait appel à deux experts. Antoine Andreani, analyste senior des marchés financiers chez XTB, et Pierre Noizat, fondateur de Paymium, plate-forme d’échange de cryptomonnaies.

Pourquoi le Bitcoin (re) pète la forme après s’être sacrément cassé la gueule ?

En novembre 2022, la faillite de la plateforme FTX, numéro deux des échanges de cryptos juste avant sa chute, entraîne un plus bas pour le Bitcoin : « à peine » plus de 15.000 dollars. « Mais après ce creux suite à une raison conjoncturelle, il est normal – et prévisible – de voir le Bitcoin remonter », estime Antoine Andreani. Mais contrairement à d’habitude, avec des hauts et des bas rapides, le Bitcoin a cette fois remonté la pente « progressivement, discrètement, avant que son retour n’explose médiatiquement depuis quelques semaines ».

Un retour d’autant plus prévisible que la crypto-monnaie est un marché porteur, de plus en plus populaire et donc avec de plus en plus de revenus, selon Pierre Noizat : « Il y a une demande croissante pour utiliser le réseau crypto comme moyen de paiement, que ce soit à l’échelle de pays, comme le Salvador, mais aussi d’une population de plus en plus technophile et renseignée. »

Le fondateur de Paymium ajoute une raison plus conjoncturelle : « L’augmentation des taux d’intérêt amène à hausser la valeur des actifs vue comme refuge, tel que l’or – qui monte en flèche en 2023 – ou le Bitcoin. »

A-t-on enterré le Bitcoin trop tôt en 2022 ?

« Oui, comme d’habitude, sourit Antoine Andreani, qui n’en est clairement pas à sa première interview sur le sujet. C’est dans la nature du Bitcoin de faire des ascensions exponentielles de valeur suite à des bulles, de chuter beaucoup pour se réajuster et lorsque tout le monde le vend à son plus haut, puis de regrimper en flèche avec une nouvelle bulle. »

Conclusion implacable pour l’analyste : « S’arrêter à une chute pour enterrer le Bitcoin était une erreur, à moins que ce dernier n’atteigne une valeur extrêmement basse – moins de 4.000 dollars. Mais à 15.000 au plus bas, il n’y avait pas de quoi être si fataliste. D’autant que ce n’était pas la première fois qu’il trébuchait et se relevait. »

« Le Bitcoin aura toujours des à-coups, c’est dans sa nature. Mais il est amené à progresser sur le plan de l’adoption et de la technologie », rassure également Pierre Noizat.

Est-ce que ça va durer ?

Oui, à en croire nos deux experts. Avec toujours les fluctuations évoquées plus tôt, mais avec des reins plus solides. « Le Bitcoin devient de plus en plus consensuel, note Antoine Andreani. En 2017, il était vu comme un ennemi et un danger par Wall Street. Aujourd’hui, Larry Fink en parle comme de ''l’or du numérique'' et ''le futur''. »

Il s’agit du PDG de l’entreprise BlackRock. Et, de manière plus romanesque, peut-être de la pierre qui manquait à l’édifice Bitcoin pour définitivement tutoyer les sommets. BlackRock est le plus important gestionnaire d’actifs au monde, et a fait cette année la demande pour élaborer des produits financiers indexés sur le Bitcoin. « Cet intérêt des banques traditionnelles renforce sa crédibilité », estime Antoine Andreani.

Le bon moment pour investir ? Pierre Noizat se montre prudent : « Tout dépend à quel moment vous souhaitez un retour sur investissement. Si c’est dans 3-4 ans, vous pouvez investir sereinement. Dans une logique plus court-termiste, de quelques mois, c’est plus risqué. » Mais au moins, vous savez tout.