Touti rikiki, maousse costo, le mini-projecteur Cube de Lenso ? Avec sa taille de guêpe et ses arrêtes de 5,7 cm seulement, le bien nommé Cube a tout du gadget dont l’expérience devrait nous inciter à nous détourner. Curiosité aidant, 20 Minutes a tout de même testé le petit appareil qui tient dans la poche et promet de nous accompagner en vacances, en week-end et au bureau pour regarder films, séries et jouer en grand.

Le Cube de Lenso, un petit projecteur qui surprend par sa qualité compte-tenu de sa taille. - Lenso

5,7 centimètres de côté pour 210 grammes

A 20 Minutes, on a pris l’habitude de se méfier de ces appareils un peu hors-norme qui prétendent réinventer la roue. Mais Lenso et son Cube a réussi à piquer notre curiosité. Ce picoprojecteur détonne par son format tout petit : 5,7 cm de côté pour 210 grammes. Il tient entre deux doigts et se glisse comme qui rigole dans n’importe quel sac en se faisant instantanément oublier… même si son fabricant a, lui, oublié de fournir une housse de protection que l’on aurait aimé trouver dans la boîte.

Netflix embarqué en natif

Fourni avec une télécommande et un trépied, l’appareil fonctionne sur batterie (autonomie annoncée : jusqu’à 90 minutes en vidéo – le temps d’un long-métrage) ou secteur. Il dispose non seulement d’une connectique pratique (mini HDMI, port USB, prise casque), mais est également Bluetooth et Wifi. Compatible AirPlay2, EShare et WifiDisplay, il est possible de l’utiliser sans fil depuis un smartphone ou une tablette pour projeter des contenus d’une simple pichenette sur l’écran de son terminal mobile, en les « castant ».

Constat : le Cube est très simple d’emploi. Plus simple à utiliser avec sa télécommande qu’avec le pavé de commandes tactiles situé sur le dessus qui manque de réactivité. Sous Android (7.1, une version un peu datée… de 2016 !), l’appareil peut être personnalisé à l’aide d’applications à loger dans sa mémoire de 16 Go. YouTube et Netflix sont embarqués en natif, mais Disney+, par exemple, doit être téléchargé.

Une image de qualité jusqu’à… 1,80 mètre de base (et dans le noir)

Avec une luminosité de 100 lumens ANSI, ce projecteur à la technologie DLP ne fera pas de miracle si l’on veut projeter en grand sur un mur blanc dans une pièce éclairée. Jusqu’à un mètre de recul (soit une image projetée que nous avons mesurée à 80 de base), on s’en satisfera. Mais il faudra faire le noir complet si l’on désire obtenir une plus grande image.

Faire le noir autour du Lenso Cube est nécessaire pour conserver une image de bonne qualité. - Lenso

Selon nos essais, il est ainsi possible d’obtenir une image jusqu’à 1,80 mètre de base (avec 2,20 mètres de recul) dont la qualité peut être considérée comme correcte. On est largement au-dessus d’un grand téléviseur.

Contrastées et avec des couleurs assez denses, les images obtenues restent cependant étonnantes compte tenu de la petitesse du projo. Mais d’une résolution de 854 x 480 pixels (WVGA), leur finesse se dégradera rapidement lorsqu’on les élargira davantage.

On apprécie que le projecteur réalise tout seul sa correction de trapèze verticale s’il n’est pas positionné parfaitement en face de son mur de projection (+/- 40°). Ainsi obtient-on en quelques secondes une image au format 16/9e et aux angles bien droits, sans déformation. La mise au point s’effectue, elle, de façon manuelle, à l’aide d’une petite molette située sur le côté.

Pas de miracle pour le son

Grand classique pour un tel équipement : le haut-parleur inclus fait de la figuration. D’une puissance d’un watt seulement, il peut suffire pour regarder un journal d’information, par exemple, mais pas pour un film ou une série qui réclament une bien meilleure immersion. D’autant que le petit ventilateur intérieur s’entend légèrement. Il faudra en passer par un casque audio filaire ou Bluetooth. Voire une enceinte sans fil.

Actuellement à 379 euros, le Cube de Lenso ne déçoit pas, tant s’en faut. Il en donne même beaucoup si on l’utilise de façon parcimonieuse, dans une chambre d’enfant ou d’étudiant, en voyage aussi. Voire pour une utilisation bureau. On aurait cependant apprécié qu’il adopte Android TV, bien plus commode à l’usage. Pour une image de meilleure qualité, en 720p ou Full HD, avec un son plus puissant, on peut lui opposer le MoGo 2 de Xgimi (actuellement à 399 euros). Mais ce modèle ne tient pas dans la main.