On le sait : un smartphone dans la main d’un enfant, n’est pas bon. Ni pour sa santé, ni pour son épanouissement. De nombreuses études en attestent. Créé par trois mamans, Tikino est un petit projecteur de contenus ludo éducatifs pour s’affranchir de ce type d’écran et accompagner les 3-10 ans dans un univers où l’imaginaire reprend ses droits. Smartphone en veille, 20 Minutes l’a testé et est retombé en enfance

Le projecteur Tikino permet de projeter en grand des contes pour les plus petits et de les laisser développer leur imaginaire. - Tikino

La fin des contenus qui tournent en boucle

Il était une fois Laurène Altmayer, Aliénor Bouvier-Lewi et Thiphaine Le Roy, trois mamans entrepreneuses bien résolues à prendre le smartphone par les cornes.

But : créer une alternative aux écrans électroniques si prisés par les petits. Avec des contenus ludo-éducatifs dédiés, courts. Avec une expérience elle aussi immersive, mais en grand format, durant laquelle les bambins ne restent pas inactifs, le regard scotché sur des contenus parfois incontrôlés diffusés en boucle. Sans smartphone. Sans lumière bleue. Sans ondes. Avec un projecteur, donc. Et le projecteur Tikino de nos mamans gâteau possède de sacrées vertus.

Une application pour sélectionner son contenu

Développé et fabriqué en France, rondouillard, fonctionnant sur secteur ou batterie, avec une petite poignée de transport, intégrant deux haut-parleurs, une prise casque et quelques touches rétroéclairées, l’appareil est la simplicité même. Mais bien pensé. Il se pose sur une table, au sol, sur un lit, et peut projeter ses contenus sur un mur blanc, un drap, un plafond même.

Contenus que les parents peuvent sélectionner à travers l’application Tikino. Si le projecteur en intègre nativement une dizaine et est utilisable dès son déballage, son concept (et sans doute son modèle économique) est aussi d’être alimenté avec des programmes proposés dans un store dédié. Comme avec un livre numérique. L’association récente de Tikino avec Bayard Jeunesse et Milan, deux très belles maisons d’édition, ouvre en grand le champ des possibles vers des contenus de qualité. Folimage, Didier Jeunesse et d’autres partenaires sont aussi de l’aventure.

Du conte à la séance de yoga

Classés par âge (de 3 à 10 ans), par thématiques (contes classiques revisités, contes du monde, comptines, berceuses, méditation, yoga…) et vendus à partir de 3,99 euros, ces programmes s’achètent en ligne, depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, à travers le compte que l’on s’est créé. Ils se synchronisent automatiquement en Wifi avec le projecteur.

Pas d’inquiétude : un bouton sur l’appareil permet de couper ensuite le projo du réseau et de lui assurer un fonctionnement sans ondes. Au préalable, il faudra cependant être un peu patient : la mise à jour de Tikino pour le transfert d’un pack de trois programmes que nous avons achetés pour nos essais a quand même pris quelques longues minutes…

Souvent, des merveilles pour tous les sens

Attention : ici, pas de Pat’Patrouille ou de Petit Monde des camions à faire tourner en boucle pour occuper nos bambins, comme sur YouTube, mais majoritairement l’adaptation d’ouvrages illustrés avec une animation parfois sommaire, un narrateur, de la musique et une durée limitée (de 3 à 17 minutes selon les programmes).

Tikino projette des murs au plafond, avec une autonomie jusqu'à une heure sur batterie. - Tikino

Et souvent, des merveilles pour tous les sens. Exemple avec cette superbe Belle aux Bois Dormants racontée par Natalie Dessay et illustrée par Clémence Pollet. Ou ce court métrage baptisé L’Arbre aux images d’une infinie poésie. Nous avons aussi débusqué des séances de yoga, qui invitent les enfants à bouger. Et surprise : Il était une fois l’homme, l’inoxydable série d’Albert Barillé pour apprendre notre Histoire s’invite au casting avec quelques épisodes ! Mais les dessins animés sont ici extrêmement rares. L’idée est davantage d’ouvrir un livre animé. Des contenus pour s’initier à l’anglais sont aussi en boutique.

Jusqu’à deux cents programmes

Nos essais de Tikino révèlent un appareil parfaitement calibré pour les plus jeunes, qui peuvent être autonomes pour son utilisation, comme pour s’endormir avec une comptine. Mais une séance familiale autour de ce mini-home cinéma apporte un plaisir singulier en partageant des émotions.

Une distance de 1,70 mètre minimum est requise dans une pièce sombre pour utiliser le projecteur Tikino. - Tikino

Attention, faute de luminosité suffisante, il est impératif de faire le noir complet dans la pièce où Tikino sera utilisé. Prévoir aussi une distance de recul de 1,70 mètre au minimum pour obtenir une image bien nette (même si l’optique de l’appareil dispose d’une molette de mise au point). Son autonomie, elle, est d’une heure sur batterie. Davantage si on l’utilise en mode audio seul, en coupant l’image avec un simple curseur. Contrairement à certaines conteuses numériques, impossible, enfin, d’intégrer au projecteur son propre contenu. Tikino, qui possède une mémoire de 8 Go, peut ingurgiter jusqu’à 200 programmes, avec un catalogue mis à jour chaque mois.

Face aux smartphones, Tikino qui est vendu 199 euros, réinvente ainsi la lanterne magique d’autrefois, ou le petit projecteur 8 mm que les quinquas ont fait tourner dans leur enfance pour projeter des bobines Disney. Le petit projo raconte aujourd’hui une autre histoire. Grâce à lui, l’éloge de la lenteur s’accroche ainsi aux murs (ou au plafond) d’une chambre d’enfant. La douceur et la rêverie aussi.