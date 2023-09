Les pommes vont être particulièrement appréciées au siège d’Alphabet. Appelé à la barre mardi pour témoigner dans le procès contre Google, un haut responsable d’Apple a assuré que le célèbre moteur de recherche était selon lui le meilleur produit pour les utilisateurs de ses smartphones.

Un procès historique s’est ouvert le 12 septembre contre le géant d’Internet, accusé d’abus de position dominante par le gouvernement américain. D’après le ministère de la Justice, la filiale d’Alphabet a bâti son empire grâce à des contrats d’exclusivité illégaux avec des entreprises telles que Samsung, Apple et Mozilla, pour que son outil soit installé par défaut sur leurs appareils et services, et empêcher ainsi toute alternative d’émerger.

Une série d’accords débutée en 2002

« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui soit aussi bon que Google en matière de recherche en ligne », a déclaré à la cour Eddy Cue, un vice-président d’Apple. « Il n’y avait pas d’alternative viable à Google à l’époque. Et nous n’avons jamais vraiment envisagé d’en choisir une autre », a-t-il ajouté.

Eddy Cue faisait référence à une série d’accords qui ont débuté en 2002 : Google a versé des milliards de dollars à Apple pour obtenir une place de choix sur ses appareils électroniques. Son témoignage n’a par contre été que brièvement public, avant de continuer à huis clos, les entreprises craignant de partager des données sensibles.

Le vieux précédent de Microsoft

L’accord a été mis à jour en 2016, pour que le fabricant de l’iphone reçoive une plus grande part des revenus publicitaires de Google dérivés de son moteur de recherche, via Safari, le navigateur Internet d’Apple.

Google a dix semaines d’auditions pour tenter de persuader le juge fédéral Amit Mehta que les accusations du gouvernement sont infondées. C’est la première fois que les procureurs américains s’attaquent de front à une grande entreprise technologique depuis que Microsoft a été pris pour cible, il y a plus de vingt ans, au sujet de la domination de son système d’exploitation Windows.

Bonnes performances vs pratiques anticoncurrentielles

Le procès doit permettre de déterminer si Google doit le succès de son moteur de recherche à ses performances ou à des pratiques anticoncurrentielles. Les audiences ont déjà révélé que Google verse chaque année 10 milliards de dollars à Apple et à d’autres entreprises pour garantir son statut de moteur de recherche par défaut sur les téléphones et les navigateurs Web.