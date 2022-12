Régulièrement, WhatsApp, comme d’autres applications, cesse de prendre en charge les smartphones et les systèmes d’exploitation les plus anciens. Dès le 31 décembre prochain, la célèbre application de messagerie ne fonctionnera plus sur 49 anciens appareils supplémentaires, rapporte Phonandroid. La plupart datent d’il y a environ 10 ans.

Pour les iPhone, ce sont les iPhone 5 et 5c, respectivement sortis en 2012 et 2013, qui sont concernés par cette fin de support logiciel. Il faudra désormais avoir au moins iOS 12.1, sorti en 2018, pour pouvoir utiliser l’application, précise Numerama. Du côté du système Android, le support prend fin pour tous les appareils fonctionnant encore avec une version antérieure à Android 4.1 (Jelly Bean), version lancée en 2012. Parmi eux, on retrouve les Samsung Galaxy S2 et S3 mini, le HTC Desire 500 ou encore de nombreux LG Optimus.

Rester dans la course aux dernières avancées

Dans les pages d’assistance de WhatsApp, les équipes de l’application expliquent pourquoi, régulièrement, certains appareils anciens arrêtent d’être pris en charge par la messagerie instantanée. « Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents », est-il écrit. La dernière fin du support remontait au 24 octobre 2022 avec l’arrêt de la prise en charge de iOS 10 et 11.









Au total, pour Android en février 2021, on estimait encore à 0,2 % le nombre de smartphones fonctionnant encore sur Jelly Bean. Depuis, Google a lancé dix autres grandes versions, 4.4 (KitKat), 5 (Lollipop), 6 (Marshmallow), 7 (Nougat), 8 (Oreo), 9 (Pie), 10, 11, 12 et 13. iOS en est de son côté à la version 16.2.