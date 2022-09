Peut-on redevenir un citoyen « normal » après avoir été Premier ministre ? Locataire de Matignon entre 2020 et 2022, Jean Castex a dû quitter ses fonctions de chef du gouvernement, laissant sa place à Elisabeth Borne. Aujourd’hui à la tête de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit), l’ancien Premier ministre a repris une vie tout à fait banale, comme le montre une photo diffusée vendredi sur les réseaux sociaux.

Le cliché, publié sur Twitter, a déclenché une avalanche de réactions. On y voit l’ancien maire de Prades (Pyrénées-Orientales), assis sur un strapontin de la ligne 1 du métro parisien, sac à dos à ses pieds, comme un usager ordinaire. « Ligne 1 aujourd’hui. Ce qui est bizarre, c’est que nous trouvions ça bizarre, un ancien PM qui retrouve une vie comme tout le monde. Ça devrait être juste ordinaire », a tweeté le journaliste Michel Mompontet, qui a publié le cliché.

Ligne 1 aujourd'hui. Ce qui est bizarre c'est que nous trouvions ça bizarre un ancien PM qui retrouve une vie comme tout le monde. Ça devrait être juste ordinaire. pic.twitter.com/piI4K1p50m — Michel Mompontet (@mompontet) September 16, 2022



« Courage Jean Castex… C’est vendredi ! »

« Fin de l’abondance pour Jean Castex qui a pris le métro à Paris ce vendredi 16 septembre » , « Courage Jean Castex… C’est vendredi ! », « T’inquiète pas Jean Castex, ça va bien s’passer… » ou encore « Mdr, on parle bien du mec qui prend deux foix l’avion pour aller voter alors que la procuration existe ? », ont également écrit certains internautes.

« Son comportement de citoyen est exemplaire. Ça nous étonne parce qu’en France, nous sommes tellement habitués à voir les anciens gouvernants conserver leur voiture, leur chauffeur et tout le tralala… », a de son côté salué le journaliste Jérôme Godefroy. « Ses gars du Service de la protection ne devaient pas être loin », a pour sa part tweeté un autre journaliste, Georges Malbrunot. « Mais saluons cette initiative d’être près du peuple », a-t-il ajouté.

Courage @JeanCASTEX .. c'est vendredi ! pic.twitter.com/GSnmTs1yq9 — Le R (@leRleAir) September 16, 2022



Jean Castex avait expliqué à des journalistes peu après son départ de Matignon qu’il souhaitait renoncer aux privilèges auxquels il avait droit en tant qu’ancien Premier ministre, et notamment une voiture de fonction. « Si vous pensez que j’aime les métros et les transports collectifs, vous ne vous trompez pas, mesdames et messieurs. C’est même une passion très ancienne », avait également déclaré l’ex Premier ministre lorsqu’il était encore en fonction.