Une punition exemplaire ? Plutôt une publicité détournée. Une campagne de publicité pour une banque australienne suit un drôle d’itinéraire sur Internet : une des images, montrant un homme attaché à un poteau, est détournée et présentée comme représentant un « conseiller municipal corrompu » au Brésil. L’homme aurait été attaché là « par la population ».

La photo avec sa légende erronée circule sur au moins une quarantaine de pages Facebook en français, mais aussi en italien, en grec…

FAKE OFF

C’est en faisant une recherche inversée d’images avec le moteur de recherche Bing que l’on remonte la piste de cette image : on trouve un article daté du 25 juillet 2011 du site The Financial Brand. Ce dernier explique que la photo provient d’une campagne de marketing d’une banque australienne. La NAB (National Australia Bank) avait mis en scène deux banquiers attachés à des poteaux, l’un à Melbourne et l’autre à Sydney. La campagne avait débuté le jour de la Saint-Valentin en 2011, sur le thème de la rupture, et avait été récompensée d’un prix au festival de la publicité de Cannes, rapportait à l’époque le journal australien The Sydney Morning Herald.

Comment l’image en est-elle venue à être associée au Brésil et à la politique ? C’est peut-être parce qu’elle avait été utilisée en 2013 par un site satirique brésilien, qui expliquait que des habitants de l’Etat brésilien du Maranhão s’étaient fait justice eux-mêmes et avaient attaché un homme politique à un poteau.