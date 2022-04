On a bien débattu, cette semaine. Date, prix, nouveaux visuels... On vous en a dit beaucoup plus sur le projet 20 Mint, le lancement d'un magazine gratuit consacré au Web3 piloté par des possesseurs de machines à écrire virtuelles. Voici un petit résumé (plus rapide à lire que la Constitution française)...

1. Les Questions

Le grand rendez-vous de cette 3e semaine, c'était l'AMA (Ask me anything), une séance de questions-réponses en direct sur Discord calée mercredi juste avant le débat présidentiel. Il y avait moins de punchlines que sur le plateau TV, mais on a tenté de vous expliquer comment on allait ripoliner tous ensemble la façade des médias. L’assemblée de copro est ici...

2. Le prix

Abstention très faible pendant notre scrutin de mercredi soir. Nous vous avons proposé de choisir entre trois niveaux de prix en vous expliquant ce que chacun d'entre eux nous permettait de réaliser et vous avez choisi... le plus cher. Finito les petites économies. Ambition maximale pour nos NFT qui seront donc vendus à 0,0999 eth (environ 280 euros au moment où nous écrivons) et nous permettront de publier un magazine gratuit de 400.000 exemplaires, de le traduire en anglais pour sa version numérique, de créer un site réservé aux détenteurs du jeton et de monter un petit fonds d'investissement géré par la communauté.

3. La date

Voici un tweet de 2022 que vous pouvez imprimer en A4 et amener à vos débats télévisés pour toutes les années à venir. Vous y trouverez la date de notre vente : le 27 avril. Si vous êtes mintlisté (si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ne cherchez pas : vous n'êtes pas mintlisté), vous avez rendez-vous la veille pour acheter votre NFT loin de la cohue, à un prix réduit (0,0888 eth).

The countdown is on. Private sale of our NFTs on April 26th (mintlisted only). Public sale on April 27th. 🔥 Your future hasn't been written yet. You'll need the right typewriter for this

-

A vos agendas : vente privée le 26 avril pour les mintlistés. Vente publique le 27 avril. pic.twitter.com/MEach3Q895 — 20 Mint (@20MintFR) April 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



4 La collection

Notre Gérard Majax à nous s'appelle Théo Poisson, et il fait sortir des machines à écrire de son chapeau de magicien. Voici cinq nouveaux modèles de la collection de NFT de 20 Mint. Rappelons que chaque machine est une combinaison de 7 à 11 traits assemblés (presque) aléatoirement par un algorithme. Toutes les machines seront uniques mais certains traits, plus rares que d'autres, donneront à votre machine un surcroît de désirabilité. Et vous ne découvrirez tout ça qu'après avoir acheté votre modèle. "C'est un peu comme les cartes Pokemon", nous direz-vous. "Oh, aïe, aïe, aïe, arrêtez de tout confondre !", vous répondra-t-on.





5. Les professions de foi de la communauté...

Nous avons demandé aux membres du Discord du projet pourquoi ils croyaient à 20 Mint. Voici la réponse sélectionnée, écrite par Gauthier#1735 :

“S’impliquer dans le projet 20 Mint en achetant une machine à écrire NFT c’est prendre part à la création du premier journal grand public dédié au Web 3.0 et rejoindre une communauté qui participera activement à la démocratisation du Web 3.0 en France. En devenant un Mintor tu permettras ainsi à des millions de Français de mieux comprendre le web 3.0."

Voilà, on vous donne rendez-vous mercredi pour la vente publique. On a tous vraiment hâte d’y être. Vous, ça ne se voit pas encore. Moi, je crains que ça ne se voie davantage