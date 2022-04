Il y a deux semaines, nous annoncions que nous voulions vendre des NFT pour financer et copiloter un magazine gratuit entièrement consacré au Web3. Et depuis le projet prend des proportions insoupçonnées. Nouveaux partenaires, DNCQVV (???) et extraits de la collection… On fait le point sur les sept derniers jours de 20 Mint.

1. La meute s’étoffe

Après les chiens de Dogami, place au gorille savant de BlackPool et à l’éléphant noir de Stake DAO. On pourrait qualifier le premier de fonds d’investissement décentralisé spécialisé dans les NFT et le deuxième de plateforme de finance décentralisée. On pourrait surtout dire de ces deux nouveaux partenaires qu’ils ont su tirer le meilleur profit de la blockchain pour bâtir des outils de gouvernance un peu moins verticaux. Et on l’avoue, leur modèle nous donne des envies… Si tout ça vous semble très obscur, pas de panique : c’est justement pour décrypter cet univers que nous lançons le magazine 20 Mint.

2. Et la santé alors ?

Parce qu’on résume trop souvent les possibilités qu’offre le web3 à la finance, on a cherché dès le lancement un partenaire qui montre clairement à tout le monde que la blockchain ne se limite pas aux cryptos et NFT. Galeon est une start-up française spécialisée dans les données médicales qui s’appuie sur la blockchain pour créer un dossier patient universel à destination des hôpitaux et de la recherche. C’est passionnant et on vous les présente très vite sur 20 Minutes…

3. Une machine à écrire l’histoire

Nous vous les montrons au compte-goutte parce que nous voulons vous réserver quelques surprises. Les 999 machines à écrire imaginées par Capsule Corp. Labs que nous vendons sous forme de NFT pour financer 20 Mint racontent toute la même histoire, celle d’une techno qui en a enfanté bien d’autres et s’est adapté à son époque pour servir ses utilisateurs. De là à dire qu’on ne sait pas encore très bien tout ce que nous réserve le Web3… Si vous voulez en savoir plus sur les liens entre les machines à écrire, Apple, l’émancipation des femmes et les cow-boys, voici un excellent article de Jean-Jacques Valette.

4. Le DNCQVV

L’usage veut qu’on appelle ça un AMA (Ask Me Anything) mais comme on sera plusieurs à répondre, qu’on le fera en français et que Daniel D. veille (c’est un lecteur très fidèle qui nous envoie un courriel à chaque terme anglophone utilisé dans nos articles et qui doit surchauffer un peu depuis le lancement de 20 Mint… Daniel on fait de notre mieux !), nous l’avons rebaptisé Demandez-nous ce que vous voulez. Cette grande séance de questions-réponses se tiendra le 20 avril à 19h et vous avez voté pour qu’elle se déroule sur Discord. Pas de problème, on s’adapte. Ne ratez pas l’événement, il y aura pas mal d’annonces exclusives… En revanche, on ne traînera pas trop, on a un débat à regarder à 21 heures.

5. Sur Discord, les questions fusent…

Sur le Discord de 20 Mint, un canal est déjà ouvert pour préparer la séance de questions-réponses et les questions sont nombreuses. On en a sélectionné quelques-unes, n’hésitez pas à ajouter les vôtres…

Comment 20 Mint va générer des revenus ?

Une date prévue pour le reveal ?

Sur quelle plateforme se feront les votes ?

Un revenu passif pour les holders du NFT est-il prévu ?

Que se passera-t-il si 20 Mint n’arrive pas à être rentable ?

Que gagne 20 minutes à faire ce projet ?

Pensez-vous ajouter 1 ou 2 pages du 20 Mint dans le 20 Minutes ?

Comment 20 Minutes a-t-il pris conscience du phénomène web 3.0 et a décidé de lancer dans cette nouvelle aventure, très pionnière

Comment est-ce que ce projet est perçu au sein de la rédaction de 20 Minutes ?

…

Questions rédigées par la communauté discord. Rejoignez-les