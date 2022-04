La rapidité avec laquelle l’opération a été montée est en soi une preuve de l’engagement du collectif #EnsembleUkraine. Ces cinquante entrepreneuses et entrepreneurs de la French Tech ont mis sur pied en trois semaines une collection de 25.000 NFT qu’ils proposent à la vente à compter du 15 avril à 20 heures sur le site www.togetherukr.com, à l'occasion du Paris Blockchain Week Summit.

Chacun des 25.000 Enfants de la démocratie – c’est le nom donné à ces petits personnages colorés – est une combinaison unique de 48 traits choisis algorithmiquement au moment du mint, la création du NFT. Ils sont vendus au prix minimal de 0,06 eth (170 euros, au moment où nous écrivons) mais chaque acheteur est encouragé à faire le don le plus élevé possible pour soutenir les actions humanitaires du collectif.

Engagés pour les artistes ukrainiens

Les donateurs les plus généreux recevront une oeuvre originale, toujours sous forme de NFT, tirée de la collection rassemblée par le collectif constituée de pièce du street-artiste ukrainien Roman Chizz, de ses compatriotes peintres Anastasiia Ovod, Daria Pavliuk, Vira Yakymchuk et Yana Protasova mais aussi des Français Yann Arthus-Bertrand, Greg Guillemin, Ito Dubois, ou Maguitte et d’une pièce iconique du Grec Frank Bakastias.

Un cinquième des sommes récoltées sera reversé à une ONG certifiée qui soutient les artistes ukrainiens. Les 80 % restants seront reversés directement à #EnsembleUkraine pour le financement de ses actions.