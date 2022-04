Un chien-robot baptisé Spot a été déployé à Pompéi ( Italie) pour protéger le site archéologique. La mission du robot, développé par Boston Dynamics : surveiller la cité antique jour et nuit pour lutter contre le pillage, rapporte le HuffPost.

Pour le moment, le dispositif n’est qu’en phase d’expérimentation. L’équipe inspecte actuellement le site pour collecter des données qui aideront Spot à assurer sa mission. Pour lutter efficacement contre les pilleurs d’antiquités, le robot est capable de sillonner les galeries souterraines de Pompéi, difficiles d’accès, qu’empruntent les voleurs.

En équipe avec un drone

Le robot à quatre pattes peut transporter jusqu’à 14 kg sur son dos et supporte des températures comprises entre -20 et 45 °C. Spot est bardé de capteurs qui le rendent particulièrement agile même sur des terrains accidentés. Il peut identifier des obstacles et les éviter tout seul.

Avant sa nouvelle mission de surveillance à Pompéi, le robot de Boston Dynamics a déjà été testé en 2021 par l’armée française, rappelle le HuffPost. Sur le site archéologique, il sera aidé par le drone Leica BLK2FLY, capable de scanner les ruines en 3D en formant des nuages de points.