Il est présenté comme « le moteur de recherche pour savoir ce que pense vraiment Eric Zemmour ». Déjà très active sur les réseaux sociaux, l’équipe de campagne du candidat vient de lancer un tout nouvel outil, qui pourrait s’avérer d’une redoutable efficacité : le moteur de recherche « Zemmour pour tous ». Cette interface, très facile d’utilisation, permet d’accéder à toutes les interventions télévisées du polémiste d’ extrême droite.

Le principe est simple : en tapant un mot-clé (éducation, santé…), l’internaute a immédiatement accès à toutes les vidéos dans lesquelles le candidat a prononcé ce mot. Même si la séquence vidéo est longue, le moteur guide l’internaute jusqu’à l’extrait précis où la thématique choisie a été abordée, sans qu’il ait à la visionner dans son intégralité. Pour chaque thématique, on trouve ainsi une dizaine d’extraits vidéos, et même beaucoup plus pour certains sujets qu’affectionne particulièrement le candidat, comme le thème de « l’immigration », qui propose par exemple pas moins de 80 vidéos, toutes hébergées sur la plateforme YouTube.

L’équipe de campagne d’Éric Zemmour a lancé un outil incroyablement puissant.



Un moteur de recherche qui retrouve les extraits vidéo du candidat, quelle que soit la thématique. 🔍



C’est une arme de campagne redoutable, et je vous explique pourquoi. 👇 pic.twitter.com/PlXXSKwM2g — François d’Estais (@fdestais) December 15, 2021

« Référencer » la moindre déclaration d’Eric Zemmour

Dans la course à la présidentielle que mènent les différents candidats sur les réseaux sociaux, « c’est une arme numérique supplémentaire dans l’arsenal d’Eric Zemmour (…) Déjà parce qu’aucun candidat ne peut rivaliser avec une telle richesse de contenus sur YouTube. Zemmour disposant de 20 ans de débats télévisés et d’une tournée médiatique inédite avant l’annonce de sa candidature », explique sur Twitter François d’Estais, spécialiste de la communication chez Havas. Avec cet outil, « la vidéo se lance automatiquement sur le passage pertinent, sans avoir à en écouter l’intégralité, grâce aux sous-titres de YouTube, ce qui permet un référencement ultra-précis », ajoute-t-il.

Pour l’équipe de campagne du candidat d’extrême droite, c’est aussi une manière d’indexer efficacement une grande quantité de contenus. « Les utilisations sont multiples, comme capter les curieux qui après une recherche regarderont la vidéo jusqu’au bout… avant de retrouver d’autres vidéos d’Eric Zemmour dans leurs suggestions YouTube », confirme François d’Estais. S’agissant de vidéo YouTube, chaque visionnage alimente en effet l’algorithme de recommandations, ce qui permet à l’utilisateur de retrouver d’autres vidéos d’Eric Zemmour dans ses suggestions YouTube.

Jouer sur « la viralité » du discours politique en vidéo

Ce moteur de recherche peut aussi s’avérer très efficace pour tout militant qui souhaite défendre les idées du candidat. « C’est aussi l’arme rêvée des militants pour des stratégies de riposte numérique : ils retrouveront en un clin d’œil l’extrait pour faire mouche sur les réseaux sociaux (…) Sans compter les boucles WhatsApp, un moyen de propagation des idées politiques beaucoup plus puissant qu’on ne le pense », précise le spécialiste de la communication chez Havas.

Avec cet outil, les équipes de campagne du polémiste d’extrême droite ont également misé sur la viralité du discours en vidéo. « L’incarnation facilite la persuasion, et une vidéo est certainement plus puissante que les pages d’un programme », estime encore François d’Estais. Selon lui, à lui seul, cet outil ne changera pas cette élection présidentielle. Mais il coche beaucoup de cases d’une opération stratégique et politique bien menée.