Un plongeur palmé ou motorisé, un drone immergé ayant « une trajectoire précise ou une vitesse détectable ». Ce sont le genre de « menaces » que le nouvel outil né d’une collaboration du groupe Thales et d’une start-up des Alpes-Maritimes, MyDataModels, permettra de détecter dans les eaux marines d’ici 2024.

« Les démonstrateurs sont équipés de sonars pour repérer un objet qui pourrait se rapprocher d’une zone sensible, comme les zones industrielles, des ports, un lieu d’accueil grand public, analyse Marc Delorme, directeur ligne de produits sous-marins chez Thales. On avait de quoi se protéger par les airs, sur les terres, il fallait s’équiper pour assurer une protection permanente et fiable de la façade maritime et des populations. Surtout dans ces milieux opaques où il n’est pas possible d’avoir ni de caméras ni de radars. »

L’enjeu de l’intelligence artificielle

Ces sonars sont constitués « d’antennes émettrices qui envoient des sons à une autre, réceptrice qui reçoit les échos », continue le responsable du grand groupe. A ceux-ci, MyDataModels, située à Sophia Antipolis, a ajouté des algorithmes permettant de « classifier la menace, si c’en est une ou non, mais également de déterminer de quelles menaces s’agit-il, développe Félix Kudelka, responsable du développement de la start-up. Ainsi, grâce à des critères comportementaux comme la vitesse ou la trajectoire, il est possible de dire si c’est un plongeur ou un drone. Nous entendons également le son produit par l’objet détecté ».

La partie émettrice du démonstrateur de ce système qui permettra d'alerter en cas de menaces sous-marines - E. Martin / ANP / 20 Minutes

Les démonstrateurs ne sont pas encore en prêt, seuls des tests sont effectués à Nice ou près de Toulon. L’objectif est de « pouvoir sécuriser la Marina de Marseille lors des Jeux olympiques en 2024 par exemple », indique Marc Delorme. Il énumère la possibilité d’installer Blue Guard de manière permanente dans des zones militaires mais aussi lors d’événements ponctuels comme le Festival de Cannes ou l’organisation de G20 ou G7 dans une ville côtière. Le directeur ligne de produits sous-marin précise que « les sonars s’adaptent à la géographie de la zone à protéger. On peut les mettre jusqu’à 2 km vers le large et on en ajoute ensuite en fonction du terrain, que ce soit pour former un cercle, un carré ou une étoile. »

Ces objets permettent ainsi « d’offrir un temps de réaction de 15 minutes pour ensuite déployer les moyens adéquats » pour intercepter la menace. Très important pour la métropole Nice Côte d’Azur qui a porté ce projet à travers le « Blue innovation challenge », qui « identifie des entreprises porteuses de solutions innovantes dans le secteur maritime » depuis 2020. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a insisté sur l’importance de cette technologie, notamment depuis « les retours d’expériences » d’événements comme l’attentat du 14-juillet 2016. Pour lui, « c’est devenu une exigence » de « sécuriser les zones littorales » de « ceux qui veulent s’attaquer à des villes côtières par la mer ».