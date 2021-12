L’appel de ces « médecins de terrain » serait « une première en France ». Ce lundi, Nice-Matin publie une tribune cosignée par dix-huit cadres d’hôpitaux et de cliniques des Alpes-Maritimes et de Monaco où ils exhortent les non-vaccinés à franchir le pas et appellent, à défaut, l’Etat à rendre obligatoire la vaccination des adultes.

« Si aucun signal d’accélération des premières doses vaccinales ne devait s’observer très rapidement, nous demandons à l’État de prendre ses responsabilités et de mettre en place les conditions d’une obligation vaccinale des adultes comme cela s’envisage désormais dans plusieurs pays européens », écrivent-ils. Ces présidents et présidentes de leur Commission médicale d’établissement (CME), l’instance représentative de la communauté médicale dans les hôpitaux et cliniques, s’inquiètent d'« une augmentation significative et inquiétante de la charge hospitalière ».

« Le personnel de santé est épuisé »

Selon eux, « la part des patients non vaccinés pris en charge au sein de nos établissements fait courir un risque sanitaire à l’ensemble de la population » et « le personnel de santé est épuisé, démoralisé ». Ils rappellent que « la vaccination a prouvé qu’elle présentait un rapport bénéfice/risque écrasant en sa faveur ».

Selon des chiffres qu’ils citent, alors que 34 patients atteints par le nouveau coronavirus étaient hospitalisés fin octobre dans les Alpes-Maritimes, il y en avait 197 dimanche, soit une augmentation de 600 %, dont 37 en réanimation. En fin de semaine dernière, le département enregistrait 698 cas positifs pour 100.000 habitants.