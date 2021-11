C’est une première mondiale. Une corne de rhinocéros NFT a été vendue 6.000 euros tard jeudi soir lors d’une vente aux enchères en Afrique du Sud. L’homme d’affaires du Cap Charl Jacobs a payé 105.000 rands sud-africains (6.000 euros) pour la corne numérique, qu’il a dit vouloir placer dans un trust pour ses enfants.

« Dans le pire des cas, si la situation des rhinocéros devenait un jour vraiment critique, je posséderai toujours une corne de rhinocéros, car le NFT est un gage de la corne de rhinocéros physique », a-t-il déclaré. La corne originale a été placée en sécurité pour être conservée.

A digital replica of a rhino horn has been sold at an auction in South Africa, as conservationists tap into the craze for NFTs to raise money to protect real rhinos.



