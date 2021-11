Comme 20 Minutes, Quentin Tarantino s’intéresse aux NFT ! Le réalisateur hollywoodien a annoncé ce mardi qu’il allait mettre aux enchères sept scènes inédites de son film culte Pulp Fiction sous forme de NFT.

Ces NFT comprendront les premiers scénarios manuscrits coupés du film et un commentaire personnalisé exclusif de Quentin Tarantino. « Je suis très excité à l’idée de dévoiler aux fans ces scènes exclusives de Pulp Fiction », a déclaré dans un communiqué Quentin Tarantino, qui s’est assuré que ces NFT ne soient visibles que par leurs futurs propriétaires.

Iconic Secret NFTs are now Tarantino NFTs 💥



7 uncut scenes. Priceless secrets. The first NFT release of its kind, from a one-of-a-kind creator.



Watch the Iconic site evolve before your eyes at: https://t.co/lMm920SUBA pic.twitter.com/ULqr5nR53z