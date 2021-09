Il s’agit de l’un des plus célèbres mèmes d’Internet. « Side Eyeing Chloe » a été vendu sous forme de NFT pour 25 ethereum, soit 74.000 dollars au cours actuel de cette cryptomonnaie. C’est l’entreprise 3F Music, basée à Dubaï, qui en a désormais la propriété, rapporte BFMTV. Toutefois, cette société n’a aucun droit d’auteur sur le mème.

Elle dispose en effet du certificat numérique NFT, qui atteste seulement que la société possède bel et bien la capture originale de l’image de la jeune Chloé. « Side Eyeing Chloe » est en effet l’image de la petite Chloé qui, assise sur son siège auto, regarde avec inquiétude l’objectif. Utilisé et partagé des millions de fois sur les réseaux sociaux, ce cliché est tiré d’une vidéo postée par la mère de la jeune Américaine en 2013.

🚨SOLD TO @3fmusic for 25ETH🚨. Thanks so much for all the bids! And thank you to the NFT community for@helping us push this out to the market 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/7Nct5Lly8y