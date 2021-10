Certes, on est loin des prix des Etats-Unis, mais 20 Minutes et Piasa n’ont pas de quoi rougir. Pour donner une idée du marché outre-Atlantique, au mois de mars, une œuvre de l’artiste américain Beeple a été vendue 69,3 millions de dollars par Christie’s . Le même mois, le premier tweet de l’histoire de Twitter, publié en 2006 par son fondateur Jack Dorsey, s’est arraché à 2 millions de dollars sur la plateforme Valuables. Fin juin, le programme qui a créé le Web et ouvert la voie à l’Internet moderne a été vendu 5,4 millions de dollars sous forme de NFT , par Sotheby’s.

Cette vente a été réalise en partenariat avec Coinhouse. Coinhouse est l’acteur de référence européen pour l’investissement en crypto-actifs. Entreprise française proposant des services de gestion et de transaction de crypto-actifs à destination des particuliers et des entreprises, Coinhouse compte désormais plus de 500 000 clients en Europe et propose un accès immédiat à plus de 30 crypto-actifs sélectionnés et analysés par son équipe d’experts. Dans le cadre de cette vente aux enchères, 20 minutes s’est appuyé sur Coinhouse pour obtenir des crypto-actifs et avoir la possibilité de les conserver et de les transférer de manière sécurisée. Une étape préalable indispensable pour s’engager dans tout projet de création de NFT.