Un peu de rouge et d’orange, et hop, on se croirait sur Mars ! Ou pas. Une maîtrise ès Photopshop ne suffit pas pour faire croire à une intox, comme le montre une photo manipulée.

Ici, on veut nous laisser penser que la Nasa a transformé une photo d’un site naturel bulgare pour la faire passer pour une image de la planète rouge. Voici cette affirmation :

Cette image n'a pas été diffusée par la Nasa. - Capture d'écran Twitter

FAKE OFF

L’image modifiée n’a pas été publiée par l’agence spatiale américaine. On n’en trouve aucune trace dans les images de Mars publiées sur son site. La Nasa a par ailleurs démenti avoir publié une telle image auprès de nos confrères de Reuters.

L’image originale a été publiée en 2016 sur le site du magazine National Geographic. Prise par Écho Zhekov, elle montre le site de Pobiti Kamani. Situé en Bulgarie, à une vingtaine de kilomètres de la mer Noire, il est constitué de « colonnes calcaires », uniques au monde, et probablement formées « autour de suintements naturels de gaz méthane », selon l'Unesco.

Les intox sur la planète Mars font florès. En février, nous avions déjà vérifié une autre image, qui prétendait montrer la Terre, Vénus et Jupiter alignés depuis la planète rouge. Une autre manipulation.