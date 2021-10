Décollage réussi. Lucy, la première mission de la Nasa vers les astéroïdes troyens, situés sur l’orbite de Jupiter, a décollé ce samedi matin depuis la Floride, entamant un voyage de 12 ans qui doit permettre de mieux comprendre la formation de notre système solaire. La fusée Atlas V chargée de propulser le vaisseau a décollé à 5h34 depuis Cap Canaveral. L’engin sera le premier à énergie solaire à s’aventurer aussi loin du Soleil, et observera davantage d’astéroïdes que n’importe quel autre vaisseau avant lui : huit en tout.

Chacun de ces astéroïdes doit « livrer une partie de l’histoire de notre système solaire, de notre histoire », a déclaré durant une conférence de presse Thomas Zurbuchen, directeur de la division science de l’agence spatiale américaine. Le vaisseau survolera d’abord vers 2025 un astéroïde de la ceinture principale d’astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Puis il rendra visite à sept astéroïdes troyens, dont les deux derniers en 2033. Le plus large d’entre eux mesure environ 95 km de diamètre.

Le vaisseau approchera les objets sélectionnés à une distance comprise entre seulement 400 et 950 kilomètres, selon leur taille, et à une vitesse d’environ 24.000 km/h. Les astéroïdes troyens, dont environ 7.000 sont connus, évoluent autour du Soleil en deux groupes, l’un précédant Jupiter, l’autre la suivant. « L’une des choses surprenantes à propos des astéroïdes troyens, c’est qu’ils sont très différents les uns des autres, en particulier leur couleur : certains sont gris, d’autres rouges, a expliqué Hal Levison, chercheur principal pour cette mission. Nous pensons que leur couleur indique d’où ils viennent. »

