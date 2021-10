« Je ne pouvais pas laisser la noisette ». Comme de nombreux fans de l'Olympique de Marseille, ou pas, il était hors de question pour @borgir89 de laisser Mbappé sur la jaquette du jeu vidéo FIFA 22, sorti le 1er octobre dernier. « Tout simplement, je suis supporter de l’OM et la boîte du jeu est mise en place dans une bibliothèque chez moi. Je ne voulais pas afficher quelque chose aux couleurs du PSG chez moi », détaille-t-il.

C’est la deuxième année consécutive, Kylian Mbappé a été choisi pour la jaquette officielle du jeu de EASports, pour le plus grand plaisir des fans du PSG, et le plus grand désarroi de ses détracteurs. Mais ils peuvent se retourner vers les designers présents sur les réseaux sociaux, comme@BasileBiloFX. Il en propose pas moins de six à l’effigie de l’Olympique de Marseille, téléchargeables gratuitement.

Six versions sur l’OM

« J’avais déjà vu que ça se faisait, donc je me suis dit pourquoi pas essayer d’en faire. J’ai d’abord fait une première version qu’avec le recto, mais on m’a fait des demandes pour les imprimer donc j’ai ensuite fait une version vraie de vraie, avec le recto et le verso », explique-t-il.

Une première version sur Payet, puis sur d’autres joueurs. « J’en ai fait six, une sur Payet donc, une sur Lirola, Milik, Nasri et Kamara. Et j’en ai fait une sur Bernard Tapie un jour avant sa mort. Le timing était déplorable parce que jamais je n’aurais eu l’idée de faire un design pour un hommage. Ça fait un peu le mec qui veut récupérer le buzz », confie BasileBiloFX. La plus téléchargée est celle de Payet, « le joueur en forme de l’OM, celui qui représente le plus le club », suivi de celle de Kamara, et de Bernard Tapie.

Kimpembe ou Di Maria plutôt que Mbappé pour les supporters du PSG

Mais ces demandes ne concernent pas uniquement les supporters de l’Olympique de Marseille. Comme pour @dimariiafrance, supporter du PSG, mais pas de la dernière jaquette de FIFA 22. « Je n’aime tout simplement pas MBappé, et je suis fan de Di Maria », témoigne-t-il.

« J’ai beaucoup d’Algériens qui me demandent des jaquettes avec Marhez ou l’Algérie. J’ai aussi beaucoup de parisiens qui m’en demandent une sur Kimpembe, plutôt que l’officielle de Mbappé. Et aussi des fans du Barça », liste BasileBiloFX. Mais il se « contentera » des six déjà produites et n’en refera pas d’autres. « Il y en a même qui en propose des payantes, mais ça ne m’est jamais venu à l’esprit », précise-t-il.

Au-delà de BasileBiloFX, d’autres designers proposent également des jaquettes personnalisées, dont @F_Edits, avec plus de 85.000 abonnés, spécialisé dans les « cover » avec des joueurs de Premier League. Mais les clubs s’y sont également mis, et l’OM propose sa propre jaquette directement sur son site web. Mais qu’on se le dise, celles de BasileBiloFX sont plus réussies.