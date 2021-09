Cela devait être pour 2018, puis 2019, avant une ultime deadline indiquant 2021. Selon nos informations, il faudra finalement attendre au minimum « la fin de l’année 2023 » pour pouvoir surfer en 4G dans toutes les stations de métro de Marseille.

« L’opérateur Bouygues Telecom a remporté le marché et a signé un contrat en janvier 2021 », indique-t-on du côté de la RTM à 20 Minutes. Une information que confirme l’opérateur, qui indique être « opérateur leader pour la couverture 4G du métro, ce qui signifie que nous allons réaliser les travaux pour ensuite accueillir les autres opérateurs, dans une logique de mutualisation des infrastructures. »

Le Covid responsable du retard ?

Un retard expliqué du côté de la RTM par l’épidémie de coronavirus qui a rendu le processus de négociation du contrat « plus long que prévu ». « Actuellement, nous sommes dans la phase d’étude et de conception du projet, précise Bouygues Telecom. Ce dernier est complexe, car il nécessite d’apporter la couverture 4G dans les tunnels et stations et de réaliser ces travaux sans aucune perturbation du trafic. »

« Il y aura ensuite une phase de travaux avant la mise en service commercial en 2023 », ajoute la RTM. Une année qui s’annonce déjà chargée pour le métro marseillais, puisque à cette date est prévue la circulation de la première rame de métro automatique, après plusieurs mois de travaux. « Tout cela va être concomitant, reconnaît-on à la RTM. Pour autant, il n’est pas du tout prévu de repousser les choses sur la question de la 4G. » Pour rappel, le déploiement de la 4G dans l’ensemble des lignes de métro est effectif depuis le 30 décembre 2019 à Lyon et le 29 juin 2020 à Paris.