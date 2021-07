Que la Force soit avec vous ! La batterie d’appoint est le maillon indispensable de la chaîne techno lorsque l’on est mobile, et a fortiori en vacances. Egalement appelée Powerbank, c’est elle qui va redonner du jus à votre smartphone, mais aussi à vos écouteurs, tablette, console de jeux nomade, montre connectée… ou ordinateur portable lorsque aucune prise électrique ne sera disponible à l’horizon. C’est en tout cas la promesse de la Laptop Power Bank de la marque Einova que 20 Minutes a pu tester avant même de faire ses valises. Particularité : elle peut tout charger, et vite !

20.000 mAh embarqués, 63 Watts de puissance

Les petites Powerbank dédiées aux seuls smartphones ont trouvé leur maître : la Laptop Power Bank d’Einova qui en propose beaucoup plus. D’une capacité de 20.000 mAh avec une puissance de charge de 63 watts, ce petit bloc de la taille d’un livre de poche se glisse facilement dans un sac. Nous ayant accompagnés durant une semaine pour nos premiers rendez-vous post-Covid en présentiel, la Laptop Power Bank a su se faire discrète dans notre sac à dos, mais aussi plutôt légère : 455 grammes. C’est un pavé, certes, mais pas une brique.

La Laptop Power Bank peut recharger jusqu'à trois appareils en simultané. - EINOVA

Recouverte d’un tissu gris anthracite avec une bordure en plastique renforcé sur ses contours, elle ne dépareille pas sur un bureau ni sur une table de jardin sur laquelle on peut l’imaginer posée durant l’été. Vendue avec un câble USC-C vers USB-C et un adaptateur USB-C vers USB-A, il n’y a qu’à la charger pour ensuite l’oublier.

Un MacBook Air rechargé en moins de 3 heures

Outre sa capacité assez phénoménale (bien qu’il existe des Powerbank qui ont une capacité jusqu’à 50.000 mAh), la Laptop Power Bank possède un autre atout : son système de charge rapide. Ainsi, elle est dotée d’un port USB-C de 45 W, d’un port USB Quick charge et d’un port USB standard. Nous avons testé le premier avec un MacBook Air de dernière génération dont la batterie était totalement vide. A peine 3 heures ont suffi pour en refaire totalement le plein, tout en l’utilisant durant cette séquence afin de boucler un article.

La Laptop Power Bank s'avère très pratique pour les activités d'été. - EINOVA

Pendant ce temps, nous avons rechargé notre smartphone déjà épuisé par sa demi-journée de boulot sur le port Quick Charge central. Sa batterie à 58 % est passée à 100 % en 1h15 environ. Le dernier port a été utilisé pour redonner un peu d’énergie à une paire d’écouteurs intra auriculaires en test, les nouveaux CX True Wireless de Sennheiser.

Un précieux écran de contrôle

Constat : s’il faut bien penser à conserver avec soi les câbles nécessaires au bon chargement de ces équipements (le seul fourni par Einova n’y suffira pas !), la Laptop Power Bank s’avère extrêmement pratique. Sa simultanéité de chargement alliée à sa rapidité certaine est un indiscutable atout.

Appréciable et rassurant : son petit écran LCD qui permet à tout moment de connaître le pourcentage d’énergie restant dans la batterie. Ainsi, la Laptop Power Bank peut-elle recharger sur une seule charge l’équivalent de 4 à 8 smartphones, de 3 à 4 tablettes et de 1,5 ordinateur portable. Les amateurs de longues promenades estivales et de nuits sous la Quechua sans la proximité d’une prise de courant peuvent partir tranquilles !

Un afficheur précieux en façade indique le pourcentage d'énergie restant à bord de la batterie. - EINOVA

Regret : la batterie d’Einova n’est pas fournie avec son adaptateur secteur. Il faudra donc en récupérer un dans sa collection ou s’en offrir un (à partir de 10 euros pour un modèle simple, jusqu’à une quarantaine d’euros pour un adaptateur avec deux ou trois prises USB sur lesquelles se raccorder). Et il lui manque une housse de transport, un oubli impardonnable pour un appareil vendu 99 euros. Un appareil cher, certes, mais fiable comme nous l’avons constaté, et prêt à partir à l’aventure.