Stationnement à Nice (Illustration) — Syspeo / Sipa

Le Niçois de 26 ans a eu l’idée l’été dernier de créer cette application après sa propre expérience pour se garer en ville.

Les automobilistes peuvent signaler qu’ils quittent leur place pour que les utilisateurs qui cherchent puissent se garer plus rapidement.

L’application a été développée à Nice mais est disponible partout grâce à la géolocalisation et au concept collaboratif.

« Chercher pendant plus de 30 minutes une place pour se garer, ce n’est absolument pas ce dont on a envie après une journée de travail, lance Mehdi, créateur de UPark. J’ai gaspillé beaucoup trop de temps et d’essence à cause de ça. »

C’est à partir de ce constat que le Niçois a eu l’idée de lancer cette application. Grâce à un concept collaboratif, elle permet d’aider les automobilistes à trouver des places de parking plus rapidement. « Il n’y a que deux options quand on télécharge gratuitement UPark, continue l’informaticien de formation. Soit on clique sur "je cède ma place" pour signaler à la communauté qu’une place est libre, soit on appuie sur "je cherche une place" et être amené grâce à un itinéraire à l’endroit disponible. On peut affiner la recherche en renseignant le nombre de kilomètres maximum pour trouver le stationnement et si on souhaite qu’il soit payant ou gratuit. »

Rendre la vie plus facile

Mehdi a développé son concept après l’été. « C’était déjà difficile de se garer à Nice mais j’ai eu l’impression qu’il y avait de plus en plus de voitures, donc de plus en plus de difficultés pour trouver une place de parking », se souvient-il.

Interface de l'application UPark - UPark

Il ajoute : « À la base, cette application était surtout pour me rendre service à moi-même. En trois mois, on est déjà 500 utilisateurs, spécialement dans la région. Mais c’est un système disponible partout grâce à la géolocalisation. J’ai été surpris de voir qu’un petit réseau en Suisse était en train de se créer. Ils sont près de 200 à utiliser UPark. »

Pour l’informaticien de 26 ans, l’idée est simple : « Je veux juste faciliter la vie des gens. Plus il y aura de personnes qui rejoindront l’application, plus il y aura de places disponibles mais surtout, moins il y aura d’attente, de stress et de fatigue pour déposer sa voiture et profiter du reste de la journée. »

Prochaine étape pour le Niçois ? « UPark restera un concept pour rendre service. Je suis éventuellement en train de réfléchir à faire une collaboration avec Waze pour créer une extension de l’application avec la mienne. Ça permettrait à l’automobiliste d’avoir toutes les clés en mains pour son trajet en voiture. »