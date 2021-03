Netflix s'attaque au partage illégal de compte

Netflix (illustration) — SOPA Images/SIPA

Netflix est en train de tester un dispositif destiné à limiter le phénomène d’ utilisation d’un compte par plusieurs personnes n’habitant pas ensemble. Certains utilisateurs de la plateforme de streaming ont ainsi vu apparaître sur leur écran un message leur demandant d’entrer le code de vérification qui leur a été envoyé. Peu de personnes ont pour l’instant été visées par cet essai, rapporte le site GammaWire.



Les téléspectateurs ciblés se voient offrir la possibilité de recevoir le code de vérification par SMS ou par mail. Ils peuvent également demander à prouver « plus tard » qu’ils sont bien abonnés à Netflix. « Si vous ne vivez pas avec le titulaire de ce compte, vous devez ouvrir votre propre compte pour continuer à regarder », indique le message. L’avertissement propose de « démarrer gratuitement son propre Netflix dès aujourd’hui ».

Partage de mots de passe interdit

Le message propose en effet de bénéficier sans payer de 30 jours d’abonnement. La plupart des utilisateurs qui ont cliqué sur « plus tard » n’ont toujours pas vu réapparaître l’avertissement. The Verge explique cependant que si aucun code de vérification n’est entré au bout d’un certain temps, le compte ne permet plus le visionnage de séries ou de films. Le partage de mots de passe représente une violation des règles d’utilisation.



« Le service Netflix, ainsi que tout contenu regardé via le service, est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer », précisent ainsi ces règles. Le géant du streaming se réserve le droit de « résilier ou suspendre votre compte afin de vous protéger, ainsi que pour protéger Netflix ou ses partenaires, contre toute usurpation d’identité ou toute autre activité frauduleuse ».